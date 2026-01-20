Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Humedades y goteras, en el colegio de educación especial Ponce de León de Plasencia

Una madre denuncia las filtraciones por la cubierta, visibles en los techos y que obligan a colocar cubos cuando llueve

La Delegación Provincial de Educación enviará este martes a un técnico para evaluar la situación

Humedades y goteras, en el colegio de educación especial Ponce de León de Plasencia

Humedades y goteras, en el colegio de educación especial Ponce de León de Plasencia / Cedido

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Plasencia

Cubos en el suelo, manchas en el techo, algún desconchón como consecuencia de la humedad... Es lo que ha denunciado una madre del Centro de Educación Especial Ponce de León de Plasencia, una situación que, según ha señalado, no es nueva, sino fruto de años "sin mantenimiento", aunque la Junta de Extremadura afirma que la desconocía.

Según ha explicado esta madre, el problema está en la cubierta, que se encuentra en mal estado y esto ha provocado las filtraciones de agua cuando llueve.

Zonas afectadas

Asegura que "se dio parte hace dos años y vinieron a verlo, pero dijeron que no nos preocupáramos, que el techo no se nos iba a caer encima, literal".

Según señala, las zonas afectadas son los vestuarios de los ATE cuidadores, el cuarto de limpieza, aseos y zonas de descanso del personal. Sin embargo, afirma que las humedades también repercuten en el alumnado -"tenemos niños que llevan oxígeno y tienen problemas respiratorios- porque "circulan por todo el colegio, las puertas están abiertas y son zonas comunes".

Cubos en uno de los espacios del colegio Ponce de León de Plasencia.

Cubos en uno de los espacios del colegio Ponce de León de Plasencia. / CEDIDA

Partes de incidencias

Afirma también que "todos los años se mandan partes de incidencias" y se queja de la falta de mantenimiento. "En la pista de deportes, un chatarrero tuvo que venir a llevarse una canasta de cómo estaba y estuvimos un tiempo sin limpieza ni calefacción, pero eso lo solucionaron rápido".

Apunta que se ha dado un problema de competencias porque "antes se hacía cargo el ayuntamiento, pero después, cambió a la Junta de Extremadura".

En todo caso, asegura que hace unos dos años ya se remitió un parte a la administración regional sobre las humedades y el estado de la cubierta.

Mancha de humedad en el colegio Ponce de León de Plasencia.

Mancha de humedad en el colegio Ponce de León de Plasencia. / CEDIDA

Educación envía a técnicos

La Consejería de Educación lo niega y afirma que "hace un año se envió por parte del centro una notificación, pero por otros motivos diferentes".

Así, asegura que ha conocido la situación "a través de redes sociales" y, desde la Delegación Provincial de Educación, "se va a enviar inmediatamente a un técnico para realizar una evaluación de cara a su posterior solución".

Será este martes cuando la técnico de obras del centro y el jefe de servicio provincial de obras acudirán al colegio educativo. "La visita se va a producir en cuanto hemos tenido conocimiento de la situación", ha subrayado.

