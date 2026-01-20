¿Qué lleva Plasencia a FITUR este año? Presume de la expansión de su Semana Santa

Plasencia vuelve un año más a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, y lo hace para "presumir" de la festividad que el año pasado fue declarada de Interés Turístico Nacional, la Semana Santa.

La presentación al público de las singularidades de la celebración tendrá lugar este jueves, a las 11.15 horas, en el stand de Extremadura, ubicado en el pabellón número 7, y correrá a cargo del alcalde, Fernando Pizarro, y la concejala de Turismo, Belinda Martín.

Vídeo promocional

El ayuntamiento ha explicado que, durante la presentación, se proyectará un vídeo promocional de la Semana Santa, una "pieza audiovisual centrada en transmitir la experiencia de esta celebración y en mostrar los elementos que la diferencian dentro del conjunto de las Semanas Santas de España".

La concejala de Turismo ha señalado que la presencia de Plasencia en FITURr con su Semana Santa "supone una oportunidad para mostrar un producto turístico que une historia, patrimonio y tradición en un entorno singular".

Además, ha destacado que "la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional reconoce un trabajo sostenido durante siglos por las cofradías y hermandades y refuerza la posición de Plasencia como destino cultural". También ha subrayado que "el vídeo promocional busca acercar al visitante a lo que se vive en las calles de la ciudad durante la Semana Santa".

Destinos por la diversidad

Por otro lado, Plasencia será protagonista también de otros actos en FITUR. Así, este miércoles, a las 16.30 horas, recibirá el distintivo de la Red Española de Destinos por la Diversidad, en el estand de esta red, a la que Plasencia se ha adherido recientemente.

La edil de Turismo de Plasencia, con miembros de la Red de destinos por la diversidad. / Ayuntamiento de Plasencia

En este aspecto, Plasencia será pionera, ya que se convertirá en el primer municipio de Extremadura en integrarse en este espacio, que, a través de una plataforma digital, "conecta a la comunidad LGTBI+ con destinos inclusivos, facilitando la planificación de viajes, promocionando eventos únicos y experiencias que celebran la diversidad cultural, y creando un espacio de colaboración entre los actores turísticos comprometidos".

Red de juderías

Ya el viernes, la ciudad participará en el acto de traspaso de la presidencia de la Red de Juderías, que este año 2026 recaerá en la ciudad de Segovia.

Estas citas completan la agenda de Plasencia en la feria y "refuerzan su estrategia de promoción turística a nivel nacional e internacional", ha destacado el ayuntamiento.