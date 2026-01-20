Feria Internacional de Turismo
¿Qué lleva Plasencia a FITUR este año? Presume de la expansión de su Semana Santa
Este jueves, el alcalde y la concejala del área presentarán la flamante fiesta de Interés Nacional al público
Plasencia vuelve un año más a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, y lo hace para "presumir" de la festividad que el año pasado fue declarada de Interés Turístico Nacional, la Semana Santa.
La presentación al público de las singularidades de la celebración tendrá lugar este jueves, a las 11.15 horas, en el stand de Extremadura, ubicado en el pabellón número 7, y correrá a cargo del alcalde, Fernando Pizarro, y la concejala de Turismo, Belinda Martín.
Vídeo promocional
El ayuntamiento ha explicado que, durante la presentación, se proyectará un vídeo promocional de la Semana Santa, una "pieza audiovisual centrada en transmitir la experiencia de esta celebración y en mostrar los elementos que la diferencian dentro del conjunto de las Semanas Santas de España".
La concejala de Turismo ha señalado que la presencia de Plasencia en FITURr con su Semana Santa "supone una oportunidad para mostrar un producto turístico que une historia, patrimonio y tradición en un entorno singular".
Además, ha destacado que "la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional reconoce un trabajo sostenido durante siglos por las cofradías y hermandades y refuerza la posición de Plasencia como destino cultural". También ha subrayado que "el vídeo promocional busca acercar al visitante a lo que se vive en las calles de la ciudad durante la Semana Santa".
Destinos por la diversidad
Por otro lado, Plasencia será protagonista también de otros actos en FITUR. Así, este miércoles, a las 16.30 horas, recibirá el distintivo de la Red Española de Destinos por la Diversidad, en el estand de esta red, a la que Plasencia se ha adherido recientemente.
En este aspecto, Plasencia será pionera, ya que se convertirá en el primer municipio de Extremadura en integrarse en este espacio, que, a través de una plataforma digital, "conecta a la comunidad LGTBI+ con destinos inclusivos, facilitando la planificación de viajes, promocionando eventos únicos y experiencias que celebran la diversidad cultural, y creando un espacio de colaboración entre los actores turísticos comprometidos".
Red de juderías
Ya el viernes, la ciudad participará en el acto de traspaso de la presidencia de la Red de Juderías, que este año 2026 recaerá en la ciudad de Segovia.
Estas citas completan la agenda de Plasencia en la feria y "refuerzan su estrategia de promoción turística a nivel nacional e internacional", ha destacado el ayuntamiento.
- La suerte vuelve a sonreír a Plasencia con el primer premio del sorteo Niños de San Ildefonso y a Caminomorisco con el segundo
- Rechazo a un puesto de trabajo: los alumnos de albañilería de la escuela profesional de Plasencia dicen 'no' a las empresas
- Primer paso para la mayor actuación urbanística en Plasencia: el ayuntamiento recepciona las obras de urbanización de La Mazuela II
- Más de tres semanas fuera de sus viviendas en Plasencia debido a un derrumbe
- La caída de un árbol deja al descubierto en Plasencia una fuente centenaria de la ruta Jacobea
- Boom' de vivienda nueva en Plasencia: las licencias de obra se han multiplicado por tres en dos años
- Suspendido antes de empezar: va al examen de conducir en Plasencia… conduciendo su coche sin carnet
- El centro de menores de Plasencia tendrá vigilancia privada hasta su funcionamiento para evitar actos vandálicos