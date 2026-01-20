Prevención
Nuevos controles de la Policía Local en Plasencia para garantizar la seguridad de los menores
Durante toda la semana, prestará especial atención al transporte escolar
Después de los controles de consumo de alcohol y drogas en conductores, llevados a cabo este fin de semana en Plasencia, la Policía Local ha comenzado una nueva campaña, encaminada a garantizar la seguridad de los menores.
En concreto, desde este lunes y hasta el próximo domingo, prestará especial atención al transporte escolar, tanto el que se mueve por la ciudad como el que llega de diferentes puntos de las comarcas para trasladar a los estudiantes a los centros educativos.
¿Qué revisarán?
Según ha comunicado el ayuntamiento, los agentes podrán parar a los vehículos y revisar, tanto las condiciones en las que se encuentran, como la documentación, la seguridad de los menores y el respeto a las normas de tráfico y la conducción por parte de los conductores.
Campaña de la DGT
La Policía local ha subrayado que la seguridad de los menores "es una prioridad" y trabaja "por una Plasencia más segura". Con estas acciones ha querido adherirse a una nueva campaña nacional de la Dirección General de Tráfico.
El organismo organiza habitualmente este tipo de controles y la Policía Local se suma siempre que puede. Todo con el propósito preventivo de evitar accidentes y garantizar la seguridad vial en la ciudad.
