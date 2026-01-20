Nuevos controles de la Policía Local en Plasencia para garantizar la seguridad de los menores

Después de los controles de consumo de alcohol y drogas en conductores, llevados a cabo este fin de semana en Plasencia, la Policía Local ha comenzado una nueva campaña, encaminada a garantizar la seguridad de los menores.

En concreto, desde este lunes y hasta el próximo domingo, prestará especial atención al transporte escolar, tanto el que se mueve por la ciudad como el que llega de diferentes puntos de las comarcas para trasladar a los estudiantes a los centros educativos.

Cartel de los nuevos controles preventivos de la Policía Local de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

¿Qué revisarán?

Según ha comunicado el ayuntamiento, los agentes podrán parar a los vehículos y revisar, tanto las condiciones en las que se encuentran, como la documentación, la seguridad de los menores y el respeto a las normas de tráfico y la conducción por parte de los conductores.

Campaña de la DGT

La Policía local ha subrayado que la seguridad de los menores "es una prioridad" y trabaja "por una Plasencia más segura". Con estas acciones ha querido adherirse a una nueva campaña nacional de la Dirección General de Tráfico.

El organismo organiza habitualmente este tipo de controles y la Policía Local se suma siempre que puede. Todo con el propósito preventivo de evitar accidentes y garantizar la seguridad vial en la ciudad.