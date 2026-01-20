Luto por las víctimas
Tragedia ferroviaria en Adamuz: los centros educativos de Plasencia guardan un minuto de silencio
Las clases han parado para recordar a los fallecidos y apoyar a todos los afectados
Pasado el mediodía de este martes, los centros educativos de Plasencia han parado su jornada para acordarse de las víctimas y afectados por el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba.
Alumnado, profesorado y personal no docente han guardado silencio y han tenido palabras para el recuerdo de las 41 víctimas contabilizadas hasta ahora y también de apoyo a sus seres queridos.
Profunda tristeza
"Como comunidad educativa, queremos detenernos un momento. El accidente ferroviario ocurrido el domingo ha causado una profunda tristeza y ha tenido consecuencias devastadoras", ha señalado el IES Pérez Comendador.
Por eso, "en estos momentos tan difíciles, queremos recordar no solo a las víctimas, sino también a quienes están viviendo el dolor de la incertidumbre, esperando noticias de seres queridos que aún no han podido ser identificados".
Iniciativa conjunta
De esta forma, al mismo tiempo, "todos los centros educativos de Plasencia realizamos este gesto de manera conjunta. Unidos en el respeto, la solidaridad y el acompañamiento, queremos expresar nuestro más sincero apoyo a todas las personas afectadas".
El minuto de silencio de los centros educativos se ha sumado al que organizó este lunes el ayuntamiento, a las puertas del consistorio.
Ante el ayuntamiento
Tras el acto, el alcalde, Fernando Pizarro, expresó la solidaridad y el pesar de toda la ciudad con las familias de las personas fallecidas. "Plasencia se solidariza evidentemente con las familias de estas personas que han fallecido en este terrible accidente".
El alcalde destacó también que el gesto institucional representa "nuestro reconocimiento y nuestra oración por todos los fallecidos".
El ayuntamiento ha querido trasladar el "más sentido pésame a los familiares y allegados de las víctimas, así como el apoyo institucional en estos momentos de profundo dolor".
