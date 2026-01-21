Corte de calles en Plasencia: dos vías permanecen cerradas al tráfico en La Serrana.

Dos calles de las urbanizaciones de La Serrana de Plasencia, situadas entre la avenida de Salamanca y el palacio de congresos, permanecen cortadas al tráfico de vehículos.

El ayuntamiento ha lanzado un aviso ciudadano para advertir de la prohibición de la circulación, que se debe a la ejecución de obras de renovación de redes de saneamiento de las dos vías, la calle Sierra de Tormantos y Serrana de la Vera.

Una de las calles cortadas en Plasencia, que reabrirá en breve. / TONI GUDIEL

Próxima apertura

Por lo que respecta a la primera, permanece cerrada al tráfico desde hace varias semanas como consecuencia de los trabajos que se están llevando a cabo en la vía. El ayuntamiento ha señalado que las obras están muy avanzadas y, "si las condiciones meteorológicas lo permiten", la apertura podría producirse en el plazo aproximado de una semana.

Al menos un mes de obras

En cuanto a la calle Serrana de la Vera, se ha cerrado al tráfico este martes y permanecerá así "hasta nuevo aviso". El gobierno local ha apuntado que la duración prevista del cierre del primer tramo es de aproximadamente dos semanas, a expensas de la climatología.

Sin embargo, una vez finalizada la primera fase, "la vía no podrá reabrirse de inmediato, ya que será necesario acometer las obras correspondientes al segundo tramo", que tendrá una duración estimada adicional de otras dos semanas.

El ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias.

Una de las calles cortadas al tráfico en La Serrana de Plasencia. / TONI GUDIEL

Los trabajos

El concejal de Servicios Municipales, José María Nisa, informó en agosto de los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 451.081,89 euros. Explicó que la intervención, con un plazo de ejecución previsto de cinco meses, forma parte de la primera fase del proyecto de adecuación de la red de colectores de alcantarillado público de la zona.

El edil apuntó también que la UTE del Agua ejecutaría la actuación, que responde "a las reclamaciones vecinales por las inundaciones en garajes y viviendas y a vertidos fecales visibles en la vía pública, especialmente cuando hay lluvias intensas".

El proyecto contempla la construcción de una nueva red separativa de saneamiento y pluviales, que evitará la entrada en carga de los colectores, origen de muchas de las afecciones.