Luar Na Lubre, 40 años de música: Plasencia acoge una cita única de su gira conmemorativa

Luar Na Lubre, una de las formaciones de folk con mayor proyección internacional, recalará esta semana en Plasencia para celebrar su cuadragésimo aniversario con un concierto "muy especial" en el teatro Alkázar. La cita será este viernes 23 de enero, a las 20.30 horas, y servirá también para presentar algunos de los temas que formarán parte de su próximo trabajo discográfico, ‘Lubre: 40 aniversario’, cuyo lanzamiento está previsto para el mes de mayo.

Precisamente, la actuación se enmarca en la gira del mismo nombre, una tournée con carácter conmemorativo, que llevará al grupo por 40 escenarios significativos de su trayectoria, dentro y fuera de España.

Bosque sagrado celta

Según ha destacado a este periódico uno de sus fundadores, Bieito Romero, los asistentes podrán escuchar "un poco de todo" porque harán un recorrido por toda su trayectoria, al que añadirán el estreno de temas nuevos de su próximo "audiolibro, que explica el significado y la filosofía de la palabra Lubre", el bosque sagrado donde los celtas celebraban sus rituales religiosos. Precisamente, el grupo logró que la Real Academia de la Lengua Gallega incluyera la palabra en su diccionario.

A lo largo de unas dos horas y cuarto, sus nueve componentes se subirán al escenario del Alkázar y tocarán y mostrarán al público múltiples instrumentos. De hecho, Romero destaca que cuentan con una media de cincuenta.

Romero subraya que el folk se encuentra actualmente en un "momento interesante" y ellos cuentan con un "público fiel, al que se va sumando gente".

El nuevo disco

Sobre el nuevo disco, ha apuntado que, pese a los 20 que ya llevan editados, "siempre se pueden hacer cosas nuevas" porque en su fuente, la música céltica y galaica, "quedan muchas cosas por descubrir, crear e innovar. Sobre la base tradicional, pero con musicalidades modernas".

Además, explica que, pese a tantos años de trayectoria, cada disco "es nuevo. El estilo es el mismo, pero lo que cambia es el concepto, la forma, el incorporar cosas nuevas".

Entradas y horarios

Las entradas para el concierto del grupo gallego en el teatro Alkázar están disponibles por 27,50 euros y se pueden adquirir a través de la web de Cultura del ayuntamiento: culturaplasencia.es y en la taquilla, desde dos horas antes del espectáculo.

Lo que Romero espera es que el público que asista salga con "una sensación de satisfacción, habiendo aprendido cosas, tanto del relato como de la música, y habiendo disfrutado". Lo que asegura es que será un concierto para "ver, escuchar y sentir, con todos los sentidos en funcionamiento".

Luar Na Lubre incluye a Plasencia en la gira de su 40 aniversario. / Luar Na Lubre

Trayectoria y reconocimientos

En cuatro décadas y con sus 20 discos en el mercado, Luar Na Lubre ha superado los 350.000 ejemplares vendidos y ha sumado dos Discos de Oro y nueve Premios de la Música. Entre sus reconocimientos más recientes figura la Medalla Castelao 2025, concedida por la Xunta de Galicia "por su trayectoria en la promoción de la cultura gallega".

La banda ha ofrecido más de 2.500 conciertos en más de 60 países y ha compartido cartel con artistas internacionales como Mike Oldfield, The Waterboys, The Corrs o Bob Geldof, además de músicos españoles como Víctor Manuel, Miguel Ríos, Luz Casal o Diana Navarro.

La banda

El grupo se fundó en A Coruña, en 1986, con la vocación de divulgar la música y la cultura gallega desde las raíces, pero con una mirada contemporánea.

Está integrada por Bieito Romero (gaitas, acordeón, zanfoña), Nuria Naya (violín), Patxi Bermúdez (bodhran, tambor), Pedro Valero (guitarra acústica), Xavier Ferreiro (percusión latina, efectos), Xan Cerqueiro (flautas), Brais Maceiras (acordeón), Cristina López (voz) y Bieito Romero Diéguez (gaita).