Cocina y solidaridad

Nuevo éxito de Arrieros Plasencia: la iniciativa gastronómica agota todas las entradas

Pese a haber ampliado la actividad con comida y cena, ya se ha completado todo el aforo

El organizador, el placentino Ricardo Señorán, entusiasmado y agradecido: "Es increíble"

Arrieros Plasencia, iniciativa de Ricardo Señorán (a la izquierda), agota todas las entradas.

Arrieros Plasencia, iniciativa de Ricardo Señorán (a la izquierda), agota todas las entradas. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Lo ha vuelto a hacer, el chef de Plasencia al frente del restaurante Farragua, Ricardo Señorán, ha conseguido de nuevo en tiempo récord agotar todas las entradas disponibles para la cita gastronómica Arrieros Plasencia. Si el año pasado ya lo logró en la primera edición de una cena con siete cocineros, este año, pese a haber ampliado la iniciativa a comida y cena, ha ocurrido lo mismo.

Este lunes, el Periódico Extremadura difundía la iniciativa del cocinero placentino y todavía era posible apuntarse. Este miércoles, tan solo dos días después, Señorán ha comunicado que ya está el aforo completo, tanto para la comida como para la cena.

Satisfacción

"Estamos muy contentos, la verdad es que es increíble", ha señalado. También se ha mostrado muy agradecido por la acogida de su tierra, la Plasencia que dejó para hacer realidad su sueño como empresario en su restaurante de Gijón, a una cita en la que participarán seis cocineros, incluido él.

Los participantes en Arrieros Plasencia, el año pasado.

Los participantes en Arrieros Plasencia, el año pasado. / TONI GUDIEL

Los chefs

Se trata de Juan José Piris desde el restaurante Parada de la Reina y los cocineros de los restaurantes Alquimia, de Valladolid; Ayalga, de Ribadesella y En la Parra, de Salamanca, los tres con una estrella Michelín. Completará el equipo el restaurante Veratus, de Jarandilla de la Vera, con su chef Ángel Sánchez.

Todos además están recomendados por esta prestigiosa guía y reconocidos también "por la Guía Repsol con diferentes graduaciones".

El 4 de marzo

El próximo 4 de marzo, estarán al frente de los fogones del Hotel-Palacio Carvajal Girón para ofrecer una comida a las 14.30 horas y una cena, a las 21.15 horas. Señorán ha explicado que el menú se compondrá de 8 platos, que irán acompañados de maridaje de vino.

Los comensales han pagado 90 euros por participar en una iniciativa que tiene un importante matiz solidario, ya que parte de la recaudación se destinará a la Asociación de Autismo del Norte de Extremadura, Aunex.

El comedor del Carvajal, listo para la edición de Arrieros Plasencia, en 2025.

El comedor del Carvajal, listo para la edición de Arrieros Plasencia, en 2025. / TONI GUDIEL

La beneficiaria

El año pasado, la beneficiaria fue la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, Afads, que recibió 4.500 euros. Arrieros permitirá donar a Aunex todo que se consiga, después de restar los gastos de desplazamiento de los cocineros invitados, el alquiler de la vajilla y el coste del producto que utilicen los chefs y de bodega.

Aunex se encuentra en un proceso de ampliación gracias a la cesión por parte del ayuntamiento de un espacio en el antiguo colegio de San Miguel, que les permitirá tener instalaciones más grandes, con las que atender a más personas y aligerar así la lista de espera.

¿Qué es Arrieros?

Ricardo Señorán ha destacado que la intención de Arrieros Plasencia es "pasar un buen rato alrededor de la buena mesa, en mi ciudad, que tanto amo, y que entre todos podamos ayudar un poquito".

Según se explica en la web del restaurante, Arrieros Plasencia nace "del regreso, del amor de Ricardo Señorán por la ciudad que lo vio crecer y de la necesidad de reencontrarse con sus raíces a través de la cocina".

Se trata, por tanto, de "un encuentro en el que chefs invitados comparten fogones, producto y mirada, dando lugar a una experiencia única, pensada para vivirse y recordarse".

TEMAS

