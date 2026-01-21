Poesía, música y memoria: Plasencia celebra a Gabriel y Galán en el templo donde se casó

Plasencia rendirá homenaje a José María Gabriel y Galán con un recital poético-musical que se celebrará el próximo lunes, día 26, a partir de las seis de la tarde, en la iglesia de San Esteban. La cita, organizada por la parroquia, conmemorará el 128 aniversario de los esponsales del poeta con Desideria Gascón García en este mismo espacio.

Según ha señalado la Unidad Pastoral Plasencia Intramuros, el acto combinará la lectura de una selección de textos del autor —poeta charro afincado en Guijo de Granadilla— con interludios musicales.

La actividad

El recorrido literario incluirá desde composiciones de carácter religioso hasta versos de tono más social, en una velada que pretende poner en valor la figura del escritor y su relación con la capital del Jerte.

Fotogalería | El poeta Gabriel y Galán se casó en este iglesia de Plasencia y recibirá un homenaje / Toni Gudiel

Los poemas serán interpretados por distintos "rapsodas", con el objetivo de acercar la obra del autor al público a través de algunas de sus composiciones más conocidas.

La boda

José María Gabriel y Galán se casó con Desideria Gascón García el 26 de enero de 1898. Precisamente, en la fachada de la iglesia de San Esteban hay una placa conmemorativa que señala el acontecimiento.

Placa que recuerda la boda de Gabriel y Galán en la iglesia de San Esteban de Plasencia. / TONI GUDIEL

Como curiosidad y, según recogió el documento del mes de marzo del 2023 del archivo municipal, el matrimonio marcó un punto de inflexión en su vida porque, ese mismo año, Gabriel y Galán decidió dejar su trabajo de maestro y orientar su día a día a la gestión de las fincas familiares vinculadas a su esposa en Guijo de Granadilla.

Se trata de una etapa estrechamente ligada a su producción literaria posterior y a la consolidación de su figura como uno de los nombres más reconocibles de la poesía de raíz rural.

Abrir los templos

Este acto se enmarca en una iniciativa de la Unidad Pastoral Plasencia Intramuros, que quiere impulsar un recorrido cultural para abrir los templos de esta demarcación a la ciudadanía, con propuestas, según ha avanzado, que irán desde recitales y conciertos hasta conferencias o exposiciones, vinculadas al arte y el patrimonio.

Antonio Cano, párroco de la Unidad Pastoral Intramuros de Plasencia, en San Esteban. / TONI GUDIEL

Según información de la diócesis de Plasencia, las iglesias incluidas en la demarcación de la Unidad Pastoral Intramuros con las de El Salvador, San Esteban, San Nicolás y San Pedro.

El Obispado ha querido configurar así "una comunidad de fieles de las cuatro parroquias que, aun conservando su identidad, sus derechos y deberes, están llamadas a formar una comunidad cristiana viva y orgánica, que se guiará por criterios pastorales comunes".

Parque y busto

Además de San Esteban, otro espacio muy vinculado a José María Gabriel y Galán es el parque del mismo nombre o San Antón, donde se encuentra un busto dedicado al poeta.

Precisamente, en este escenario, el club de lectura del hogar de mayores Puerta Berrozana ha llevado a cabo también un homenaje al autor, el pasado 13 de enero, con motivo del aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 6 de enero de 1905.