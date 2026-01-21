Trapicheo, altercados y ruidos: las asociaciones vecinales de Plasencia trasladan sus quejas a la Policía Nacional

Las asociaciones vecinales de Plasencia se han reunido con la Policía Nacional para trasladar las principales preocupaciones de los barrios y reclamar medidas que, a su juicio, ayuden a mejorar la seguridad en distintos puntos de la ciudad.

La reunión la ha convocado la propia policía y, entre las demandas más repetidas, los colectivos vecinales han solicitado una mayor presencia policial a pie y que se refuerce en los tres turnos, con especial atención a las zonas con mayor afluencia de personas.

Altercados continuos

En el encuentro, los representantes vecinales han puesto sobre la mesa problemas como el trapicheo de droga en Intramuros y en otros distritos, además de actos incívicos que, según han señalado, se vienen registrando tanto en el casco histórico como en La Data.

Contenedores quemados en Cañada Real de Plasencia. / TONI GUDIEL

También han trasladado la preocupación por altercados continuos en áreas de ocio, con mención expresa a lo ocurrido en las últimas semanas en la calle Santa María, donde han pedido presencia policial en los horarios de cierre de un local de copas "para disuadir".

Cortes de luz

A esto han sumado la contaminación acústica asociada a esas zonas de ocio y un asunto que, según las asociaciones, está generando sensación de vulnerabilidad: los cortes de luz continuos. Los vecinos han señalado que no se trata de un problema exclusivo de Intramuros, sino que afecta a otros distritos, y han advertido que esos apagones "conllevan inseguridad".

Clasificación de la comisaría

Por otro lado, la federación de asociaciones de vecinos AVEPLA ha planteado impulsar reuniones con los colectivos Manifiesto por Plasencia y el Movimiento Social Norte de Extremadura con el objetivo de promover que los partidos políticos y las administraciones regional y nacional clasifiquen la comisaría de Plasencia en el grupo A.

Según han señalado, esto permitirá contar con un comisario jefe y una mayor plantilla en la ciudad.

TONI GUDIEL

Demandas en aumento

En el último año, la demanda de más presencia policial y de refuerzos en la Policía Nacional en Plasencia ha ganado visibilidad, sobre todo tras el tiroteo ocurrido en San Lázaro en marzo del 2025.

A este incidente, en el que murió una niña de dos años, siguieron movilizaciones de comerciantes y reivindicaciones sindicales (del sindicato policial JUPOL) por la falta de efectivos.

A raíz de eso, el senado aprobó en mayo una moción para reforzar la plantilla en la comisaría y promover su clasificación al grupo A, gracias a una propuesta de la diputada del PP Dolores Marcos.