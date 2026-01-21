Vecinos del centro de Plasencia, hartos de las molestias por un local de copas: "Esto es insoportable"

Vecinos de Plasencia cansados de soportar noches sin poder dormir por el ruido que llega a las viviendas desde locales de ocio nocturno y de los clientes cuando se marchan dando voces, patadas o cometiendo actos vandálicos. Ha ocurrido en calles de la zona centro como Talavera o Cartas y, ahora, está pasando lo mismo en Santa María.

Los residentes de esta vía, situada entre la calle del Rey y San Esteban, no aguantan más y han decidido denunciar públicamente lo que lleva ocurriendo desde hace varios fines de semana por culpa de un bar especial.

Horarios, ruidos y vandalismo

"Es horrible. La última vez, el local seguía con música a las 6.20 horas. Con las puertas cerradas, pero la gente dentro y luego, a las 6.25 o 6.30 horas, han salido a grito pelao, y eso después de haber hablado con el dueño y con el inquilino y sin que la noche anterior hubiera podido dormir un vecino y una familia con niños", ha señalado un portavoz de los afectados.

Además, afirma que, en el exterior, se producen peleas y también actos vandálicos porque han roto un escaparate y la puerta de un portal. "Después de hablar con el dueño y el inquilino, me han dicho que no nos preocupemos, que todo está en regla, pero esta situación ya es insostenible, inaguantable".

Escaparate roto en la calle Santa María de Plasencia. Los vecinos denuncian vandalismo. / CEDIDA

Familias con niños

Sobre los ruidos, los más afectados son los vecinos que viven justo encima del local. "Hay familias con niños que se despiertan de madrugada de lo que retumba y el zapateo de la gente. Se les dice y no hacen absolutamente nada, la convivencia es insostenible".

Dado que la situación se ha repetido, se quejan de que "los vecinos no pueden estar pendientes de qué va a ser lo siguiente el próximo jueves, viernes o sábado, hay que tomar medidas porque todos queremos convivir y la sensación es de inseguridad, intranquilidad y ansiedad. Tener a tu hijo pasándolo mal solo porque a alguien no le apetece cumplir es indignante".

Calle Santa María de Plasencia, donde los vecinos denuncian molestias de un local de copas. / TONI GUDIEL

Mediciones costosas

Respecto a la posibilidad de realizar mediciones de ruidos en las viviendas, señalan que ni la Policía Local ni la Nacional cuenta con medidores de decibelios, por lo que hay que contratar a empresas. "Te tienes que gastar tú el dinero para que te hagan un informe técnico, que cuesta una barbaridad y, además, para ir al juzgado, se necesitan informes de varias ocasiones. Todo para defenderte de una injusticia".

La situación, por tanto, entre los vecinos de la calle es de "indignación y saturación", por lo que advierten de que "o esto se soluciona, o hay que solucionarlo".

Denunciados

Preguntado por la situación de este establecimiento, el ayuntamiento ha apuntado que, precisamente el pasado fin de semana, la Policía Local lo ha denunciado, tanto por exceso de ruidos, como por superar el horario de cierre.

También ha denunciado a otro local, situado en la plaza Luis de Zúñiga, en el Rosal de Ayala, y, en este caso, se ha abierto un expediente que "puede derivar en cierre temporal".