Amor a prueba de décadas: Plasencia busca nuevas parejas que lleven 50 años o más casadas

El Ayuntamiento de Plasencia, a través de la Concejalía de Mayores, ha vuelto a poner en marcha este año el homenaje a los matrimonios que hayan cumplido cincuenta o más años de casados, con motivo de la celebración de San Valentín. La cita está prevista para el 13 de febrero, a las doce, en el centro cultural de Las Claras.

El consistorio ha abierto ya el plazo para que las parejas interesadas puedan sumarse a este reconocimiento. Para participar, deberán rellenar una inscripción y presentar una fotocopia de la hoja del libro de familia en la que conste la fecha de matrimonio.

Matrimonio homenajeado en una edición anterior de San Valentín en Plasencia. / TONI GUDIEL

Además, el gobierno local ha apuntado que los matrimonios deberán haber alcanzado los 50 años o más a fecha del propio acto, el 13 de febrero.

Dónde y cuándo inscribirse

Las inscripciones podrán registrarse en diferentes espacios: el ayuntamiento, el edificio de Servicios Sociales o los hogares de mayores de la ciudad, y el plazo permanecerá abierto hasta el 6 de febrero, inclusive.

La concejala de Mayores, Mayte Díaz, ha animado a las parejas que cumplan los requisitos a participar: "Invitamos a todos los matrimonios que cumplan los requisitos a participar en esta convocatoria y formar parte del homenaje", ha señalado.

Diez años de homenaje

El reconocimiento a los matrimonios que llevan 50 años o más juntos se inició por parte del ayuntamiento hace ya diez años, en el 2017. Entonces, la concejala definió la iniciativa como "un día para celebrar la vida y el amor, un momento para demostrar que es posible llegar a una convivencia plena basada en el respeto y el amor real".

Matrimonios homenajeados en una edición anterior de San Valentín en Plasencia. / TONI GUDIEL

San Valentín del comercio

El homenaje a matrimonios no es la única actividad que suele celebrarse en Plasencia por San Valentín, ya que esa semana, suele llegar acompañada de campañas para dinamizar el comercio local.

Así, en los últimos años, las iniciativas se han apoyado en fórmulas clásicas (regalos y sorteos), pero con mecánicas ya muy actuales, como la participación mediante QR/formulario, tras comprar en establecimientos adheridos.

De hecho, la Asociación Zona Centro ha impulsado campañas específicas por San Valentín con sorteos y fechas delimitadas en febrero —por ejemplo, en 2025 promocionaron una acción comercial con premios como un iPad y un portátil—, mientras que otras zonas comerciales también han apostado por acciones como el reparto de rosas y sorteos de cenas para dos vinculados a compras.