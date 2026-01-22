Buscado por un juzgado de Plasencia y detenido tras un atraco en Cantabria con un cuchillo de cocina

El juzgado de Primera Instancia a Instrucción número 5 de Plasencia había lanzado una orden nacional de búsqueda contra un hombre que ha sido detenido en Cantabria, como presunto autor de un robo con intimidación en un estanco con un cuchillo de cocina de 25 centímetros de hoja.

La detención la ha llevado a cabo la Policía Nacional de Torrelavega por el delito de robo con violencia o intimidación y también por la reclamación judicial en vigor por el juzgado de Plasencia, en este caso, por un delito de estafa.

Se llevó 3.500 euros

Según ha señalado el cuerpo, el atraco se produjo el pasado 20 de diciembre. El detenido entró en el estanco y amenazó a la dependienta con el cuchillo para pasar al interior del mostrador y llevarse el dinero que había en la caja registradora, un total de 3.500 euros. También robó varias cajas de tabaco.

La policía encontró en el interior del establecimiento el cuchillo que utilizó para amenazar a la dependienta y, tras abrir la correspondiente investigación, logró identificarlo y detenerlo, el pasado 14 de enero.

Registro en su habitación

A su vez, una vez conseguida la preceptiva orden judicial, los agentes entraron también en la habitación en la que residía el detenido, que registraron para encontrar una bolsa cerrada con dos prendas de ropa y unas zapatillas, que presuntamente había utilizado en el atraco y coincidían con la declaración de la dependienta.

Tras finalizar el atestado, la policía lo puso a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad provisional, con la medida cautelar de orden de alejamiento del estanco, su propietario y la víctima y la prohibición de comunicarse con ambos.