ITV en Plasencia: opciones para pasarla sin 'morir' en el intento o infringir la ley

Conseguir una cita para pasar la ITV en Plasencia, en el servicio que depende de la Junta de Extremadura, se ha convertido, y lleva así años, en un dolor de cabeza para muchos conductores, que ven impotentes cómo son incapaces de lograr una fecha, a pesar de intentarlo a través de internet o por teléfono.

Dado el nivel de demanda del servicio y la escasez de oferta de revisiones, parece que solo caben dos opciones, o solicitar la inspección con varios meses de antelación, pagando así también por adelantado, o recurrir a alguna de las ITV de empresas privadas que existen en el entorno de la ciudad, más caras que la pública.

Sin embargo, desde el pasado 3 de julio, existe una tercera opción en la misma ciudad de Plasencia, con más facilidades para lograr una cita y con una diferencia de precio de tres euros.

La tradicional, en el polígono

Quien quiera optar por la ITV fija de la ciudad. Se encuentra en la calle Goicoechea, en el polígono industrial. Existe la posibilidad de pedir cita a través de la web de la Junta (itvcitaprevia.juntaex.es) o bien en el teléfono 927 090482.

En el primer caso, la propia página advierte que la primera semana de cada mes se abren las citas para el mes siguiente. Como ejemplo, el próximo 2 de febrero se abrirán las citas para el mes de marzo y así sucesivamente.

ITV fija de Plasencia, en el polígono industrial. / TONI GUDIEL

Agotadas en minutos

Si un conductor se queda sin cita, tiene otra posibilidad porque todos los lunes, a las nueve de la mañana, se abren nuevamente las citas para cubrir los huecos que hayan quedado vacantes.

Sin embargo, apenas salen citas, por lo que, habitualmente, "en tres, cuatro o cinco minutos ya se han cubierto todas". Un conductor se ha quejado incluso de haber llamado a las nueve de la mañana y haberle dejado una máquina en espera. "Cuando me cogieron el teléfono, ya no había ninguna disponible". Si lo hubiera logrado, habría tenido que pagar 43 euros por la revisión de su turismo.

La de refuerzo sigue abierta

En su caso, ha optado por acudir a Béjar para pasarla, porque ya no tenía margen de tiempo y por proximidad con su lugar de trabajo, aunque hay conductores que se desplazan también hasta Jaraíz de la Vera, Montehermoso o Nalvalmoral de la Mata.

Así, son muchos los placentinos que desconocen que la estación de refuerzo que la Junta habilitó el pasado verano, el 3 de julio, todavía se mantiene operativa.

ITV móvil de refuerzo en Plasencia. / TONI GUDIEL

Citas disponibles en febrero

Está situada en la nave 12 de la Travesía Adelardo López y sigue operativa "y atendiendo un total de 60 citas diarias", de lunes a viernes, de siete de la mañana a tres de la tarde, ha explicado la Junta.

También hay dos opciones para conseguir una cita, bien llamando al teléfono 966754497 o a través de la página somositv.com, del grupo itevebasa. En esta web, hay que elegir la opción de Extremadura y se despliegan opciones para un total de 20 estaciones, entre ellas la de Plasencia, que aparece como móvil.

A fecha de este miércoles, no había citas disponibles para enero, pero sí para todas las semanas del mes de febrero. Lo que no se puede es elegir día y hora para meses posteriores. En cuanto al precio, sería de 46,66 euros, apenas res euros más que en la ITV del polígono.

Aumento de su capacidad

La Consejería de Movilidad y Transporte no ha anunciado que tenga previsto habilitar otra ITV o aumentar la plantilla de la estación fija para que la oferta de citas sea mayor.

Lo que sí ha detallado es que, actualmente, Extremadura cuenta con una red de 22 estaciones fijas de ITV, una de ellas la de Plasencia; 6 estaciones móviles para inspeccionar vehículos ligeros (entre ellas la abierta en julio) y 7 unidades móviles para vehículos agrícolas y ciclomotores, con el fin de "prestar servicio en distintas zonas de la comunidad y facilitar el acceso de los ciudadanos a este servicio".

Ha avanzado también que, próximamente "se va a incrementar la capacidad inspectora en virtud de una nueva licitación del servicio que se ha resuelto recientemente".