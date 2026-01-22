Oportunidad de empleo en Plasencia: Cáritas ofrece 15 plazas de formación gratuita en atención sociosanitaria

Cáritas Diocesana de Plasencia va a poner en marcha un curso de formación ocupacional con certificado profesional centrado en la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Tendrá una duración de 493 horas y se oferta dentro de la convocatoria 2026 del Programa Operativo de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza.

El plazo para presentar las solicitudes ya está abierto y se extenderá hasta el 5 de febrero. Según ha informado Cáritas, el curso está dirigido a 15 personas desempleadas, que estén inscritas como demandantes de empleo en el SEXPE, con especial atención a perfiles con más dificultades de inserción, como jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años, inmigrantes, familias monoparentales o personas víctimas de discriminación en el mercado laboral.

Contenidos y calendario

Se trata de una formación orientada a trabajar en el ámbito de los cuidados dentro de instituciones sociales. El programa incluye módulos profesionales teóricos, formación en empresa, prevención de riesgos laborales y contenidos transversales como sostenibilidad medioambiental, igualdad, alfabetización informática y derechos laborales.

Cartel del curso de Cáritas en Plasencia para personas desempleadas. / Cáritas

El curso comenzará el 16 de febrero y terminará el 7 de julio. Cáritas busca con esta formación gratuita "reforzar la cualificación de personas desempleadas de Plasencia y comarcas cercanas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, para mejorar sus posibilidades de integración en el mercado laboral.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden acceder a la solicitud a través de la web y redes sociales de Cáritas (caritasplasencia.org) o recogerla en su centro ubicado en la circunvalación sur.

Para más información, es posible contactar con el Centro Integral de Empleo de Cáritas, de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 horas, además de en los teléfonos 674 288 998 y 927 42 24 06 y el correo empleo@caritasplasencia.org.