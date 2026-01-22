Plasencia cerrará los accesos a Valcorchero: horarios y zonas afectadas por una batida controlada de jabalíes

El Ayuntamiento de Plasencia y la Sociedad de Cazadores han programado este domingo, 25 de enero, una batida controlada de jabalíes en el entorno natural de Valcorchero, una actuación preventiva que está incluida en las medidas municipales de control de fauna silvestre y "refuerzo de la seguridad ciudadana".

Según ha adelantado el gobierno local, la intervención se desarrollará desde las ocho de la mañana hasta su finalización, prevista aproximadamente a las cuatro de la tarde y contará con un dispositivo especial de seguridad coordinado por la Policía Local.

Cierre temporal

Durante ese periodo, se llevará a cabo un cierre temporal de accesos al monte público para garantizar la seguridad de participantes y usuarios habituales del espacio natural. El ayuntamiento ha subrayado que las restricciones estarán señalizadas y supervisadas por agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil.

Motivo: riesgo cerca del casco urbano

El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha explicado que la actuación "responde a la necesidad de controlar la sobrepoblación de jabalíes en zonas próximas al casco urbano, donde se han detectado situaciones de riesgo para las personas, el tráfico y el propio entorno natural".

Plasencia organiza una nueva batida de caza de jabalíes en Valcorchero. / C. T. R.

Nisa ha añadido que Valcorchero es un espacio "muy frecuentado por vecinos y visitantes y desde el ayuntamiento tenemos la obligación de actuar de forma preventiva cuando los informes técnicos y policiales así lo aconsejan, siempre con criterios de seguridad, legalidad y respeto al medioambiente".

Llamamiento a la ciudadanía

El gobierno local ha subrayado que la actuación "se desarrollará conforme a la normativa vigente y forma parte de una estrategia planificada de gestión medioambiental, que busca compatibilizar la conservación de los espacios naturales con su uso público y la seguridad ciudadana".

Además, ha pedido a la población "comprensión y colaboración, respetando las indicaciones de los servicios municipales y evitando el acceso a las zonas afectadas durante el horario establecido".

Puntos de control

Cada año, en torno al mes de enero o febrero, se llevan a cabo batidas de caza de jabalíes en Valcorchero. El año pasado, la Policía Local instaló un control en la carretera de subida al Puerto, pasando el hospital, y mantuvo patrullas constantes hasta la ermita, con el objetivo de evitar la presencia de senderistas y usuarios en zonas sensibles mientras se desarrollaba la actividad.

Aun así, el ayuntamiento permitió la subida de personas y vehículos hasta la explanada del santuario de la Virgen del Puerto para acudir a los actos religiosos de la mañana. Eso sí, en los controles se advertía a los asistentes de la prohibición de circular por cualquier otra vía que no fuera la carretera principal, de manera que la movilidad quedaba reducida al itinerario imprescindible de subida y bajada.

Carretera y caminos

El despliegue se completó con Protección Civil, que controló varias entradas al monte: desde la N-630 hasta la glorieta de acceso a la A-66, incluida la primera entrada por la carretera en desuso próxima a la salida de la ciudad hacia Salamanca.

También se situaron voluntarios en la propia carretera de subida al Puerto, en el primer paso canadiense hacia la zona del mirador, y en puntos habituales de tránsito como Cabeza Gorda y la Cueva de Boquique.

Además, se establecieron controles en la entrada al Huerto de los Frailes. A esto se sumó la vigilancia en el acceso al Camino Viejo del Puerto por Ciudad Jardín, mientras que la vía verde contó con un seguimiento especial por su elevada afluencia de usuarios.