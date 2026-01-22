Un viaje al origen de Plasencia: pantallas, realidad virtual y el gran plano de Luis de Toro, en un proyecto europeo

Plasencia sumará este año una nueva propuesta cultural con sello europeo y de la mano del Obispado. La iniciativa, bautizada como Plasencia con Alma, forma parte del proyecto global Medievo 4.0 y supone la primera participación de la Iglesia en un proyecto europeo de carácter cultural. Así lo ha explicado este jueves la delegada de Patrimonio del Obispado, Mercedes Orantos.

Esta ha detallado que el trabajo será el fruto de tres años de coordinación con otras diócesis y reuniones semanales.

El origen de la ciudad

Se trata de un espacio multimedia que se instalará en la planta baja del convento de San Ildefonso, del siglo XV, y plantea un recorrido eminentemente didáctico.

Orantos ha apuntado que el objetivo es "explicar la fundación de la ciudad" con un formato pensado tanto para visitantes como para los propios placentinos y con una vertiente educativa específica: "Va a ser una herramienta maravillosa para los colegios", ha subrayado, y la idea es impulsar una guía didáctica con el Centro de Profesores y Recursos.

Convento de San Ildefonso, donde se ubicará el espacio multimedia sobre la fundación de Plasencia. / TONI GUDIEL

El recorrido

El itinerario arrancará con una sala introductoria para contextualizar el proyecto europeo y las experiencias del resto de diócesis, previa a la primera gran parada: la fundación de Plasencia. En esa zona, se desplegarán grandes pantallas y habrá iPad para navegar por contenidos que irán desde la llegada de Alfonso VIII, hasta el urbanismo, la muralla, el fuero, la repoblación, las iglesias fundacionales o el mercado y la feria anual.

A continuación, el recorrido pasará a la fundación de la diócesis, con dos pantallas dedicadas, por un lado, a los obispos del medievo y, por otro, a la evolución arquitectónica de la catedral, desde la Vieja al proceso de la Nueva y la paralización de las obras en el siglo XVIII.

En este bloque, se incorporará material gráfico y documental y también imágenes del fuero gracias a una colaboración con el ayuntamiento, que permitió fotografiarlo para acercar el documento a los visitantes, ha destacado Orantos.

Gran plano de Luis de Toro

La parte tecnológica tendrá otro punto fuerte con un espacio de realidad virtual. La delegada de Patrimonio ha explicado que el espacio contará con gafas que permitirán incorporar contenidos culturales de la diócesis. De hecho, la exposición Homo Usios se grabó en 3D para "viajar" por ella; Además, se incluye una mirada detallada al retablo de San Martín para observarlo "y escudriñar cada detalle".

Pero, si hay un elemento que sin duda será un reclamo visual, será el gran plano de Luis de Toro. En la denomnada Sala Magna —el antiguo refectorio— se mostrará el plano, en tamaño "gigante" y retroiluminado, que ha realizado una empresa placentina. La Universidad de Salamanca, donde se conserva el plano original ha autorizado su uso para la reproducción y esa cesión se explicará con un detalle informativo en la propia sala.

Plan de Luis de Toro, que se expondrá, 'gigante' y retroiluminado, en la exposición de Plasencia. / TONI GUDIEL

Leonor de Pimentel

Ese espacio se completará con pantallas a ambos lados: unas dedicadas al entorno natural (Valle del Jerte, La Vera, Ambroz, Gata, Hurdes…) y otras que permitirán comparar el plano histórico con el de la Plasencia actual, gracias a información sobre lo que fue cada edificio y qué hay hoy en su lugar.

Orantos ha subrayado que el relato de este espacio tendrá, además, un hilo conductor femenino. "Europa pedía que una mujer protagonizara el proyecto y la elegida será Doña Leonor de Pimentel", que recibirá al visitante en la audioguía y lo acompañará por el edificio con un apartado específico sobre su vida y su papel en la Plasencia del siglo XV, vinculada al periodo de los Zúñiga y a la construcción del convento de San Vicente Ferrer, ha explicado.

Presentación, en marzo

Por otro lado, el proyecto contempla también que, desde el convento, el público pueda acceder al sotocoro y asomarse al interior de la iglesia. Además, en paralelo, el equipo de Patrimonio trabaja ya en los remates finales y el montaje, mientras a nivel global se baraja que la presentación conjunta del proyecto Medievo 4.0 tenga lugar el próximo 26 de marzo, en la Conferencia Episcopal.

La diócesis placentina participa en este proyecto junto con otras siete diócesis españolas. Juntas han conseguido una financiación de 700.000 euros del Ministerio de Turismo y, además, el proyecto ha sido reconocido recientemente con el Premio Iglesia Sostenible, que otorga la Oficina de Sostenibilidad de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española.