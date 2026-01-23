El Ayuntamiento de Plasencia cierra el espacio cultural La Jaimita porque "no cumplía con nada"

Hace dos años, nació en Plasencia el espacio cultural La Jaimita, ubicado en una nave del polígono industrial y de manos de Juan Carlos Herrero. Hasta ahora, se han venido celebrando, sobre todo, conciertos, y, de hecho, esta semana ha anunciado un calendario de trece espectáculos hasta mayo. Sin embargo, el ayuntamiento acaba de cerrar el establecimiento.

La policía administrativa de la Policía Local ha cerrado la nave porque, según ha explicado el gobierno local, "no cumplía con nada. Es un sitio de pública concurrencia y era peligroso, no tenía ni siquiera seguro a terceros".

Así, "se le ha explicado lo que tiene que hacer si quiere abrir, dado que el artículo 5 de la ley de espectáculos públicos define este tipo de actividades sin ánimo de lucro".

Una asociación

Precisamente, Herrero se ha defendido a través de las redes sociales señalando que no desarrolla ninguna actividad empresarial, sino que está gestionado por la Asociación Cultural La Historia Interminable y es "un espacio cultural, asociativo y sin ánimo de lucro".

Juan Carlos Herrero, en La Jaimita de Plasencia. / TONI GUDIEL

No obstante, a la hora de difundir la programación, no se especifica que los espectáculos estén abiertos solo a los socios y señala que "todos los conciertos se celebrarán bajo el formato de taquilla inversa, de modo que cada asistente decide al finalizar el evento cuánto aporta, si es que decide hacerlo. El 100 % de la recaudación va íntegramente destinada a los artistas" porque se trata de un espacio "autogestionado y autosoportado".

En el nuevo calendario, solo hay una excepción, un concierto el 27 de marzo de Ferrán Exceso, con "entrada fijada por decisión personal del propio músico".

Una actuación en La Jaimita de Plasencia. / La Jaimita

Regularización

En este sentido, ha apuntado que "incluso los conciertos, están orientados y dirigidos a los socios y socias de la asociación, que es una asociación abierta que crece en cada espectáculo. Si bien es cierto que, por incapacidad personal, no llego a todo, este tema no se ha vigilado con escrupulosidad".

El ayuntamiento afirma que se le ha pedido que regularice la situación de la nave y sus espectáculos y Herrero ha indicado que ya ha remitido un escrito al consistorio para "iniciar los trámites para regularizar, en la medida de lo posible, el funcionamiento de La Jaimita".

Subraya que ya le cuesta unos 400 euros al mes y "no voy a hacer más allá de lo que pueda por mantener el proyecto, si ello puede conllevarme problemas, no solo económicos, sino personales y sociales".

¿Qué pasará ahora?

Respecto a los espectáculos anunciados, ha explicado que, "si la comunicación enviada ayer al ayuntamiento es suficiente, recuperaré los eventos ya anunciados, vigilando de manera escrupulosa que todos los y las asistentes sean socios, y cerraré una vez que estos concluyan, para cumplir mi parte del compromiso con los artistas. Si no es posible, porque no admitan esa declaración responsable, esos conciertos viajarán a otras partes de la geografía norcacereña".

Pero además de conciertos, La Jaimita acoge ensayos de grupos, de la batucada Santuka La Perla y Jam Session y, en relación a estos, Herrero ha señalado: "Es casi seguro que la Jaimita, como espacio localizado, desaparezca en un lapso medio de tiempo, pero antes de cerrar sus puertas absolutamente tengo que asegurarme que el resto de proyectos, sobre todo la batucada, tienen un sitio para mantener su actividad. Mientras tanto, haré todos los esfuerzos posibles para que se mantenga viva, aunque en estado latente".