Reunión en comisaría

Comercio seguro en Plasencia: asociaciones y policía constatan un descenso de los hurtos

Los grupos de comerciantes mantienen un encuentro con el nuevo jefe de la Policía Nacional

Valoran la efectividad de los sistemas de aviso y la respuesta policial

Comercio seguro en Plasencia: Asociaciones y policía constatan un descenso de los hurtos.

/ CEDIDA

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Las organizaciones de comerciantes de Plasencia y la Policía Nacional han analizado la situación actual de la seguridad en el comercio local en una reunión celebrada en la comisaría policial. El encuentro, en el que los comerciantes han conocido al nuevo jefe de la comisaría, se enmarca en el grupo Comercio Seguro, un espacio de coordinación en el que también participa la Policía Local, que colabora con la Nacional.

Sobre la mesa, los representantes del sector han hecho una valoración: "hurtos sigue habiendo, pero hemos notado un descenso en el último semestre", en palabras de Fernando Santiago, presidente de la federación comercial Fescop.

Canal directo

Según Santiago, en la reunión, el jefe policial ha aportado también un dato en esa misma línea, al señalar que ha bajado el porcentaje de robos y hurtos, una tendencia que, según se ha remarcado, no supondrá que vaya a disminuir la presencia de agentes y su carácter disuasorio en las zonas comerciales.

El canal directo con la Policía Nacional a través de WhatsApp es, una de las herramientas mejor valoradas por el comercio. Comercio Seguro surgió a partir del confinamiento, cuando se crearon grupos con colectivos de la ciudad para intercambiar información y dar respuesta rápida a necesidades urgentes, especialmente de personas mayores.

El agente responsable de la comunicación directa con el comercio de Plasencia.

El agente responsable de la comunicación directa con el comercio de Plasencia. / TONI GUDIEL

Rapidez en la respuesta

Tras el buen resultado, la iniciativa se extendió al tejido comercial y más tarde a la hostelería, combinando avisos con la gestión ágil de incidencias. Así, si hay un hurto o un acto vandálico, los establecimientos pueden comunicarlo al momento, e incluso remitir imágenes o vídeos a la policía para acelerar y facilitar su actuación.

Precisamente, Santiago ha destacado la rapidez con la que se actúa cuando se alerta de un hurto. Según ha subrayado, las intervenciones suelen ser "muy rápidas" porque los agentes se personan con celeridad y actúan sobre el terreno.

En cuanto a la campaña navideña, ha apuntado que ha habido algún caso de hurto, aunque menos que otros años, y se han centrado en productos pequeños.

Mantener la colaboración

Su principal petición a la Policía Nacional ha sido que se mantenga porque, aunque asumen que "siempre va a haber hurtos", defienden la prevención y la respuesta rápida como la mejor manera de contenerlos.

En la reunión han participado las organizaciones Zona Centro, Fescop y el Círculo Empresarial Placentino, integradas en este dispositivo de trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad, además del responsable del centro comercial Carrefour.

TEMAS

