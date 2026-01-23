Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reconocimiento artístico

Lino Suricato, de Plasencia, candidato a los Premios de la Música Independiente en cinco categorías

Puede optar al galardón de Canción del año, Mejor artista, Mejor álbum de rock, Mejor producción musical y Mejor letra original

El público tiene de plazo hasta el 10 de febrero para votar por el artista, que tiene a Robe y Antonio Vega como referentes

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El año pasado, Lino Suricato, músico de Plasencia, publicó su cuarto disco en solitario, La puerta abierta. El placentino lleva haciendo música desde que se subió a un escenario a los 14 años y, ahora, es candidato a los Premios MIN de la Música Independiente en cinco categorías.

Son las de Canción del año, Mejor artista, Mejor álbum de rock, Mejor producción musical y Mejor letra original. Sin embargo, para ganar alguna necesita el voto del público.

Las votaciones

Según explica la organización en su página web, los 15 candidatos seleccionados de cada categoría pasarán a la votación del jurado experto. En el enlace www.premiosmin.com aparecerán las candidaturas del placentino.

El público puede votar un máximo de 5 artistas en cada categoría y, para ello, tiene que introducir sus datos (o registrarse, si es la primera vez que entran en la página). Cada persona puede votar solo una vez por categoría. En la ficha de cada artista inscrito, aparecen las categorías a las que se ha presentado. También se podrá escuchar su música, ver sus fotografías y portadas de disco, y acceder a sus cuentas de redes sociales.

Hasta el 10 de febrero

Los usuarios tienen hasta el 10 de febrero para elegir a sus favoritos en todas las categorías, excepto en tres: Mejor álbum, donde será el jurado quien elija el mejor LP; Mejor diseño, donde votará un jurado profesional y especializado y el ‘Premio de Honor Mario Pacheco’.

El artista de Plasencia ha explicado que, ya en la web, hay que pinchar en el apartado login, que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Una vez dentro, habrá que registrarse, iniciar sesión y en el apartado mis votaciones, pinchar en Premio del público y seleccionar a Lino Suricato, enviar votación y listo.

La entrega de los premios tendrá lugar el próximo 11 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid.

Desde los 14 años

Nacido en 1990, Ángel Hernández Manjón, es decir, Lino Suricato, comenzó a tocar el contrabajo en el conservatorio de música García Matosde Plasencia a los 7 años y, a los 13, ya preparaba la creación del grupo Cuarto Creciente con sus amigos del colegio. A los 14, dieron su primer concierto.

En el 2013, sacaron un disco, Algarabía. Además, fueron teloneros de Maldita Nerea en la plaza Mayor de Plasencia y recorrieron municipios de Extremadura y también actuaron en Madrid y Salamanca.

Una vez disuelto el grupo, continuó su trayectoria en solitario. En 2016, sacó su primer disco, ‘No sé qué pasará mañana’, producido por Candy Caramelo. En 2020, salió ‘Todo me arde, todo me hiela’, del mismo productor y con las colaboraciones de El Canijo de Jerez (Los Delinquentes) y Cris Méndez. Dos años después, saldría ‘Equilibrio’, producido por Juanito Makandé y en 2025, ‘La puerta abierta’, producido por Íñigo Bregel (Los Estanques), Juanito Makandé, Marcos Bayón, Roy Santana, Henar Rodríguez y el propio Lino.

Robe, un referente

Sus dos grandes referentes son el también placentino Robe Iniesta y Antonio Vega. Como curiosidad, el batería de Robe, Alberto Fuentes, tiene una aportación en este disco porque grabaron en su estudio de Plasencia "unas baterías".

Lino ha conseguido su sueño de vivir de la música y, ahora, apela a la ayuda de su tierra, de los placentinos, para lograr escalar un peldaño más y lograr alguno de los Premios MIN a la Música Independiente, que están patrocinados, entre otros, por el Instituto Municipal de Artes Escénicas y el Ayuntamiento de Córdoba, la fundación SGAE y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

