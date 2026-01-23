San Martín se prepara para reabrir en Plasencia y habrá visitas guiadas al Obispado

Después de la rehabilitación llevada a cabo en la iglesia de San Martín de Plasencia, tras el incendio que afectó a gran parte del templo en agosto del 2020, el edificio está inmerso en nuevos trabajos de puesta a punto, con el objetivo de reabrirlo de forma definitiva.

En abril del 2025, volvió a abrir sus puertas para la exposición Homoousios, fruto del encargo directo del obispo, Ernesto Brotóns, a la delegación de Patrimonio de la diócesis con motivo del año jubilar y los 1700 años del Concilio de Nicea, del año 325, el primero de la Historia.

Futura pulsera turística

Sin embargo, terminada la muestra, la iglesia volvió a cerrar sus puertas. Ahora, según ha explicado la delegada de Patrimonio de la diócesis, Mercedes Orantos, se están realizando obras de mantenimiento en una parte de la cubierta y también actuaciones relacionadas con la iluminación interior, con el objetivo de que no queden cables a la vista.

Sobre la fecha de su reapertura definitiva, ha señalado que la intención es que San Martín pueda abrir al mismo tiempo que la exposición multimedia en el convento de San Ildefonso, la próxima Semana Santa.

Además, se está estudiando una fórmula para facilitar la visita a ambos enclaves, la posibilidad de una entrada conjunta que permita acceder a los dos espacios con una sola entrada. La opción, no obstante, aún no está cerrada y ha quedado pendiente de concretar porque el objetivo es avanzar en el proyecto de creación de una "pulsera turística".

Visitas guiadas al Obispado

También en esta ruta por espacios eclesiásticos de la ciudad se quiere incluir el propio Palacio Episcopal, abriéndolo a visitas guiadas.

En este sentido, Orantos ha apuntado que está previsto llevar a cabo la restauración del ala renacentista, ubicada en la parte judicial del edificio. Una vez restaurada, el propósito es programar visitas guiadas a lo largo de la semana, tanto para turistas como para vecinos de Plasencia que quieran conocer un edificio que, según ha afirmado, muchos placentinos "desconocen".

Palacio Episcopal de Plasencia, que acogerá visitas guiadas. / Plasencia Turismo

De esta forma, el propósito es organizar un recorrido "mucho más amplio, guiado por los salones más nobles", de forma similar a como se hace en la biblioteca de los Jesuitas. La diferencia es que, en este espacio, los grupos son reducidos, de unas 15 personas, pero en el Palacio Episcopal podrían ser hasta de 50 personas, ha explicado la delegada de Patrimonio.

Seguridad en el Obispado

No obstante, antes se va a llevar a cabo una medida para ampliar la seguridad del Obispado, ya que, cuando la puerta de entrada permanece abierta, no la hay. Por este motivo, está previsto cerrar el paso tal y como está funcionando para el visitante individual. La intención es instalar una centralita, por lo que será necesario llamar para que abran y la persona pueda acceder.

Aun así, Orantos ha subrayado que "los turistas no se van a quedar sin ver el Palacio Episcopal". Así, ha insistido en que "el planteamiento no pasa por cerrar el Palacio Episcopal, sino por abrirlo", priorizando la seguridad.