El obispo de Plasencia alerta del impacto de la inteligencia artificial: "La comunicación tiene que tener alma"

El obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, ha aprovechado la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, que se celebra este sábado, para agradecer la labor de los profesionales de la comunicación y lanzar una advertencia sobre el impacto de la inteligencia artificial y los algoritmos en el modo de informar y relacionarnos.

"La comunicación tiene que tener alma", ha señalado, al reclamar una mirada centrada en las personas y un periodismo capaz de crear lazos en un contexto de desinformación, polarización y consumo acelerado de contenidos.

Víctimas ferroviarias

En un encuentro con periodistas, ha animado a continuar con un trabajo que considera "necesario y significativo". En su intervención, además, ha subrayado el papel de los comunicadores en tiempos de incertidumbre, cuando la tecnología multiplica la capacidad de producir mensajes, pero también los riesgos de manipulación.

Antes de entrar en el núcleo de su mensaje, el obispo ha querido comenzar con un recuerdo a las víctimas de los últimos accidentes ferroviarios. Ha expresado su cercanía a las familias, ha pedido por la recuperación de los heridos y ha tenido también palabras para quienes trabajan en el esclarecimiento de lo ocurrido y en la mejora de la seguridad.

El obispo de Plasencia, durante su reflexión sobre comunicación e inteligencia artificial. / TONI GUDIEL

La lógica del clic

El obispo ha enlazado su intervención con el mensaje del Papa León XIV, con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que sitúa el foco en la "centralidad de la persona" y en la preocupación por el impacto de la inteligencia artificial. En ese marco, ha destacado el lema elegido este año: Preservar las voces y rostros humanos.

A su juicio, el lema funciona como una llamada de atención ante un escenario en el que la creación de contenidos está cada vez más condicionada por sistemas automáticos y por la lógica del clic. "Que no se nos coman los algoritmos ni la inteligencia artificial", ha resumido, reconociendo que estas herramientas pueden ser útiles y "poderosas" en muchos ámbitos, también en el trabajo informativo. Sin embargo, ha insistido en que la tecnología no puede convertirse en un sustituto de lo esencial en el oficio.

Las 'fake news'

El prelado ha subrayado la advertencia planteada desde el Vaticano: la inteligencia artificial no reemplaza capacidades "exclusivamente humanas" como la empatía y la ética. Y ha añadido que, aunque pueda generar contenidos atractivos, también puede derivar en mensajes "engañosos, manipulativos y dañinos", especialmente cuando se usa para replicar prejuicios, estereotipos o para alimentar narrativas interesadas.

En ese punto, ha situado uno de los grandes desafíos del periodismo actual: la proliferación de desinformación. "A veces tenemos 20.000 fake news" que, ha alertado, solo sirven para "paralizar, enfrentar, dividir y complicar" la convivencia. Frente a ese "ruido", ha defendido la necesidad de fortalecer el criterio, el contraste y la responsabilidad de quienes informan.

Las personas

La reflexión del obispo ha derivado hacia una idea central: el periodismo y la comunicación, para ser útiles socialmente, deben mantener la mirada puesta en las personas. "Se trata de poner a la persona siempre en el centro", ha señalado, apuntando que este principio no afecta solo a los medios, sino también a ámbitos culturales, políticos y económicos. En todos ellos, ha defendido, la dignidad humana debe ser el criterio prioritario.

En esa línea, ha propuesto a los comunicadores un papel concreto: ser "memoria viva y "signo e instrumento" de la centralidad de la persona, de su valor y dignidad, del respeto a su libertad y derechos. Su resumen ha sido directo: "Cohesionar más que dividir, fomentar la conciencia crítica, crear lazos".

El obispo de Plasencia habla sobre comunicación e inteligencia artificial. / TONI GUDIEL

Buenas noticias

Su intervención ha concluido con un agradecimiento renovado por el trabajo diario de los comunicadores, y con un deseo explícito para la diócesis: que la Iglesia de Plasencia sea "motivo e instrumento de buenas noticias".

"A veces, hay de todo como en botica”, ha admitido, pero ha insistido en que ese debe ser el horizonte, también en la relación con los medios: "Construir relatos que informen con rigor, pongan rostro a las personas y contribuyan a una sociedad menos dividida".