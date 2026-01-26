Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Edil y diputada

La concejala de Plasencia Isa Blanco deja de estar liberada y compatibilizará el ayuntamiento con la Asamblea

Se encarga de las delegaciones de Deportes, Inclusión y Diversidad

Ocupó el número 13 por Cáceres de la lista del PP al parlamento regional

La edil de Plasencia Isa Blanco deja de estar liberada y compatibilizará el ayuntamiento con la Asamblea (foto).

La edil de Plasencia Isa Blanco deja de estar liberada y compatibilizará el ayuntamiento con la Asamblea (foto). / CEDIDA

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El pasado noviembre, se hizo público que la concejala de Plasencia Isabel Blanco formaba parte de la lista de María Guardiola a la Asamblea de Extremadura. Ocupaba el número 13 del PP por Cáceres y, dados los resultados electorales de diciembre, tomó posesión de su acta la semana pasada.

Esto ha supuesto un cambio en su situación como concejala del equipo de gobierno de Fernando Pizarro porque ha tenido que renunciar a su liberación para poder compatibilizar ambos cargos, el de edil del ayuntamiento y diputada en la Asamblea regional. Lo que no hará, por lo tanto, será abandonar el consistorio.

Casi siete años liberada

En cuanto a la liberación, Blanco se encarga de las delegaciones de Deportes, Inclusión y Diversidad. Llegó al ayuntamiento en 2019 y, desde ese mismo año, está liberada. Así, aparcó provisionalmente su trabajo en el Centro de Rehabilitación Psicosocial para entrar en el ayuntamiento y tener dedicación exclusiva.

Isa Blanco, primera por la izquierda, en la Asamblea de Extremadura.

Isa Blanco, primera por la izquierda, en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Ahora, una parte de su tarea política tendrá que dedicarla a la Asamblea, de ahí que no pueda mantener la situación de liberada, aunque finalmente, haya decidido compatibilizar los cargos.

También el edil de Vox

Lo mismo le ocurre al concejal de Vox en el ayuntamiento, Álvaro Sánchez-Ocaña, que ya era diputado regional en la anterior legislatura y, tras las últimas elecciones autonómicas, en las que Vox ha subido en número de diputados, mantiene el cargo, aunque en su caso, sin delegación, ya que no forma parte del gobierno local.

Oportunidad

El pasado noviembre, Isa Blanco quiso agradecer "la generosa oportunidad para formar parte de un proyecto diverso, comprometido y honesto", de un "elenco de personas jóvenes con muchas ganas de trabajar y la experiencia de quienes ya tienen mucho rodaje".

Defendió además que la lista del PP de Guardiola estaba formada por "personas con un gran proyecto común".

En coordinación con el partido

Sobre la compatibilidad de los cargos, el alcalde, Fernando Pizarro, explicó entonces que la decisión se tomaría "en coordinación con el partido a nivel regional" para ver "cuál es la estrategia política más necesaria".

Preguntado por la inclusión de Blanco en la lista de Guardiola, Pizarro no dudó: "Estamos felices porque Isa es una mujer que ha trabajado con nosotros seis años en tareas no fáciles, porque gestionar el deporte no es fácil; la Inclusión también es un área muy compleja y ella asumió una tarea casi voluntariamente, que fue la de Diversidad, convirtiendo a Plasencia en una ciudad modelo en el ámbito del respeto, de la justicia, de la libertad".

