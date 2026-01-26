Desembalse y todos los servicios municipales en alerta en Plasencia por la borrasca Joseph.

La presa del Jerte ha comenzado este lunes a desembalsar agua en Plasencia, tras las precipitaciones de los últimos días en el Valle del Jerte y, sobre todo, por la previsión meteorológica, con alerta naranja por lluvias en el norte de Cáceres. Además, el ayuntamiento ha comunicado que todos los servicios municipales se han puesto también en alerta.

El motivo es un frente asociado a la borrasca atlántica Joseph, que ha entrado este lunes a la Península y dejará lluvias abundantes y localmente fuertes, especialmente en el norte extremeño.

Prevención y seguridad

Así, tras la comunicación de la alerta por parte del 112 al ayuntamiento, este ha "activado y coordinado todos los servicios municipales de prevención y seguridad, con el objetivo de garantizar la seguridad".

De forma preventiva, el gobierno local ha anunciado que cerrará los parques, jardines, paseos del río e instalaciones deportivas, salvo la piscina bioclimática, una actuación que se suma a los "trabajos previos realizados por Protección Civil, la UTE de aguas y la UTE de jardines, que permanecen en situación de alerta".

Aviso a la ciudadanía

El concejal de Interior, David Dóniga, ha explicado que, "en virtud de la alerta recibida, se tomará la decisión de cerrar parques y jardines como medida de precaución" y ha recalcado la importancia de que la población "siga las recomendaciones de los servicios de emergencia".

La borrasca Joseph deja de su estela de lluvia en Cáceres / Jorge Valiente

De hecho, el edil ha pedido "a toda la ciudadanía que extreme las precauciones ante las alertas que nos llegan constantemente, en este caso por una alerta naranja". En todo caso, ha subrayado que "todos los servicios municipales están perfectamente coordinados y en comunicación constante para que no ocurra nada".

Sin incidencias

Respecto a incidencias registradas hasta ahora, indicado que, hasta el momento, no ha habido "ninguna incidencia destacable".

En todo caso, el ayuntamiento realizando "un seguimiento permanente de la situación, manteniendo activados todos los recursos municipales mientras se prolongue la alerta".