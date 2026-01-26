De febrero a diciembre: así es el calendario del Circuito Solidario Deportivo 2026 en Plasencia

Arranca en febrero y se alarga hasta diciembre. Plasencia ya tiene listo un 2026 de deporte con causa, con 20 pruebas dentro del Circuito Solidario Deportivo y con el reconocimiento del Consejo Superior de Deportes.

El Ayuntamiento de Plasencia ha desvelado este lunes el calendario del circuito, que cuenta con novedades y actividades para todas las edades, que permitirán practicar ejercicio físico a la vez que se colabora con alguna asociación placentina sin ánimo de lucro.

Trabajo a tres bandas

La concejala de Deportes, Inclusión y Diversidad, Isabel Blanco, ha explicado que el calendario es el resultado de un trabajo coordinado entre la concejalía, los clubes deportivos y las asociaciones participantes, que colaboran de forma altruista, así como con los colectivos destinatarios de las ayudas obtenidas en cada prueba, ya sea en forma económica, de alimentos o de material escolar.

En esta ocasión, el Circuito Solidario Deportivo incorpora un aumento en el número de pruebas y disciplinas diversas, con citas que se irán presentando de manera mensual o quincenal y con la posibilidad de incorporar nuevas pruebas a lo largo del año, según ha señalado el ayuntamiento.

Calendario deportivo y solidario de Plasencia para 2026. / Ayuntamiento de Plasencia

Entre las actividades programadas se encuentran rutas senderistas, jornadas deportivas, pruebas populares, exhibiciones, torneos, travesías, gymkhanas y eventos escolares, organizados por distintos clubes y entidades de la ciudad.

Nuevos colectivos

Como destinatarios, en esta edición se incorporan nuevos colectivos sociales, como la Asociación de Daño Cerebral Adquirido (ADACECA) y la Asociación AJER, que se suman a otras entidades que participan de forma continuada en el circuito desde años anteriores.

Implicación

La concejala ha señalado que el objetivo del calendario es mantener el trabajo conjunto entre el ámbito deportivo y el área de inclusión y diversidad, facilitando el reparto de las pruebas y la coordinación entre entidades.

Desde la concejalía de Deportes, Inclusión y Diversidad se ha agradecido la "implicación de clubes deportivos, asociaciones, deportistas y colectivos sociales que hacen posible el desarrollo del circuito", así como la colaboración de otros clubes y asociaciones de la ciudad, la Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja.