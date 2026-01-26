Programación municipal
De febrero a diciembre: así es el calendario del Circuito Solidario Deportivo 2026 en Plasencia
Incluye 20 citas, desde rutas a travesías, pruebas y exhibiciones y torneos
Este año, se incorporan las asociaciones Ajer y de daño cerebral adquirido
Arranca en febrero y se alarga hasta diciembre. Plasencia ya tiene listo un 2026 de deporte con causa, con 20 pruebas dentro del Circuito Solidario Deportivo y con el reconocimiento del Consejo Superior de Deportes.
El Ayuntamiento de Plasencia ha desvelado este lunes el calendario del circuito, que cuenta con novedades y actividades para todas las edades, que permitirán practicar ejercicio físico a la vez que se colabora con alguna asociación placentina sin ánimo de lucro.
Trabajo a tres bandas
La concejala de Deportes, Inclusión y Diversidad, Isabel Blanco, ha explicado que el calendario es el resultado de un trabajo coordinado entre la concejalía, los clubes deportivos y las asociaciones participantes, que colaboran de forma altruista, así como con los colectivos destinatarios de las ayudas obtenidas en cada prueba, ya sea en forma económica, de alimentos o de material escolar.
En esta ocasión, el Circuito Solidario Deportivo incorpora un aumento en el número de pruebas y disciplinas diversas, con citas que se irán presentando de manera mensual o quincenal y con la posibilidad de incorporar nuevas pruebas a lo largo del año, según ha señalado el ayuntamiento.
Entre las actividades programadas se encuentran rutas senderistas, jornadas deportivas, pruebas populares, exhibiciones, torneos, travesías, gymkhanas y eventos escolares, organizados por distintos clubes y entidades de la ciudad.
Nuevos colectivos
Como destinatarios, en esta edición se incorporan nuevos colectivos sociales, como la Asociación de Daño Cerebral Adquirido (ADACECA) y la Asociación AJER, que se suman a otras entidades que participan de forma continuada en el circuito desde años anteriores.
Implicación
La concejala ha señalado que el objetivo del calendario es mantener el trabajo conjunto entre el ámbito deportivo y el área de inclusión y diversidad, facilitando el reparto de las pruebas y la coordinación entre entidades.
Desde la concejalía de Deportes, Inclusión y Diversidad se ha agradecido la "implicación de clubes deportivos, asociaciones, deportistas y colectivos sociales que hacen posible el desarrollo del circuito", así como la colaboración de otros clubes y asociaciones de la ciudad, la Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja.
El calendario del 2026
Febrero: Ruta senderista del Bordón, a favor de Manos Unidas
Marzo: Jornada de Ping Pong por la Fundación Síndrome de Dravet
Abril: Día de la bicicleta, a favor de ADACECA
Mayo: Plasencia Baila, por Aspace; Batalla de Porteros, a favor de Placeat y el Cross Popular Camino del Puerto, a beneficio de AJER
Junio: Olimpiadas Escolares, a favor de Cruz Roja; Los 10.000 de La Vinosilla, por Aunex y Exhibición de gimnasia rítmica, a beneficio de la Comunidad Charo Cordero
Julio: Paladas Solidarias del barco dragón, por Proyecto Hombre y Metros Solidarios acuáticos, a favor de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui
Agosto: Travesía en piragua, a beneficio de la ONCE
Septiembre: Torneo de pádel, por AFADS
Octubre: Gimkana de orientación por África Cerca; Copa de baloncesto, a favor del Banco de Alimentos y Marcha Rosa, a beneficio de la Asociación Oncológica Extremeña
Noviembre: Taekwondo, por la Fundación Sorapán de Rieros
Diciembre: Exhibición de gimnasia rítmica, a favor de Cáritas Diocesana de Plasencia; Copa de fútbol, por Ascapas y San Silvestre, a beneficio de Feafes Plasencia
