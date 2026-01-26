La Junta detecta deficiencias en una parte del tejado del colegio Ponce de León de Plasencia

La Junta de Extremadura ha detectado deficiencias en una parte del tejado del Centro de Educación Especial Ponce de León de Plasencia. Ha sido tras una visita técnica realizada al centro educativo, después de la denuncia pública de una madre por goteras y humedades.

Según ha trasladado la Consejería de Educación, los técnicos han comprobado in situ, subiéndose a la cubierta, que la afección se concentra en una zona concreta, que "se ha podido acotar" y, a partir de esa evaluación inicial, se elaborará un informe "de la situación para poder arrancar la tramitación" de su reparación.

Cuando el tiempo lo permita

Así, la Consejería ha explicado que, una vez analizada la circunstancia y con el informe técnico, se procederá a la tramitación legal pertinente para ejecutar los trabajos en la cubierta. Educación ha añadido que este tipo de actuaciones debe realizarse cuando la situación meteorológica sea favorable, como ocurre habitualmente en reparaciones de tejados, para evitar una" mayor afectación al alumnado y al funcionamiento del centro".

Cubos para las goteras, en el colegio Ponce de León de Plasencia. / Cedida

Además de la evaluación del tejado, durante la visita se han puesto sobre la mesa otras actuaciones "que se podrían realizar en el centro educativo". La Consejería ha indicado que esos trabajos se van a valorar para acometerlos "en cuanto sea posible".

Denuncia pública

La visita se ha producido después de que una madre denunciara públicamente la existencia de goteras y humedades en el edificio. La Junta sostiene que tuvo conocimiento de la situación a través de redes sociales y que la inspección se realizó "inmediatamente, el primer día posible" desde que la Consejería tuvo constancia de los hechos, ya que, según ha insistido, no había tenido conocimiento anteriormente.

La queja de la madre se apoya en imágenes y en una descripción del día a día en algunas dependencias del centro: cubos en el suelo, manchas en el techo y desconchones como consecuencia de la humedad. Según su testimonio, el origen está en el mal estado de la cubierta y en una falta de mantenimiento acumulada durante años.

Exterior del colegio de Educación Especial Ponce de León de Plasencia. / TONI GUDIEL

Partes de incidencias

Ha señalado como espacios afectados vestuarios del personal cuidador, cuarto de limpieza, aseos y zonas de descanso del personal. También ha advertido de que las humedades terminan repercutiendo en el alumnado porque "circulan por todo el colegio", al tratarse de zonas comunes, y ha recordado que en el centro hay menores con problemas respiratorios y alumnado que necesita oxígeno.

La madre ha asegurado además que "todos los años se mandan partes de incidencias" y ha apuntado a un problema de competencias tras el cambio de responsabilidad en el mantenimiento, del ayuntamiento a la Junta.

En todo caso, sostiene que hace unos dos años ya se comunicó a la administración regional el problema de humedades y el estado de la cubierta. Por su parte, Educación lo ha negado y ha afirmado que hace un año se envió una notificación desde el centro, pero por motivos diferentes.