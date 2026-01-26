Oportunidad única en Plasencia de manos de la Fundación Atrio: Cierra en la catedral el ciclo Atrium Musicae.

Por primera vez, el proyecto musical que la Fundación Atrio inició hace cuatro años, Atrium Musicae, recalará en Plasencia y con un concierto de altura. Se trata de una oportunidad única, que acogerá un escenario tan imponente como la catedral para clausurar un ciclo auspiciado por José Polo y Toño Pérez. Dos intérpretes de primera línea, Miriam Hontana (violín) y Daniel Oyarzabal (órgano) ofrecerán un duelo Bach–Vivaldi.

Juntos plantean un recorrido en el que se alternarán obras de cámara, piezas solísticas y transcripciones, con la idea de mostrar la "fecunda relación" entre ambos compositores. Será el próximo lunes, 2 de febrero, a las seis de la tarde.

El programa

En el apartado dedicado a Bach, el concierto incluye el Preludio en sol mayor, BWV 568, además de la Sonata para violín y continuo en mi menor, BWV 1023 y también la Ciaccona para violín solo de la Partita n.º 2 en re menor, BWV 1004, presentada como uno de los hitos del repertorio. Completan la selección In dir ist Freude (BWV 615 y BWV 731) y la Fuga en sol menor para violín y continuo, BWV 1026.

En cuanto a la selección de Vivaldi, interpretarán la Sonata para violín y continuo en re menor, RV 12 y el Concierto n.º 4 en fa menor, op. 8, RV 297 El invierno, perteneciente a Las Cuatro Estaciones, una de las páginas más célebres y reconocibles del compositor veneciano.

Catedral de Plasencia, que acogerá el concierto de clausura de Atrium Musicae. / TONI GUDIEL

El órgano, en el centro

En esa conversación musical entre Bach y Vivaldi destaca también una obra puente, que subraya los vínculos entre ambos. Se trata del Concierto en re menor, BWV 596, un arreglo para órgano realizado por Bach del Concierto para dos violines en re menor, RV 522, de L’Estro Armonico. La presencia de esta transcripción en el programa sitúa el órgano en un lugar central y refuerza la lectura del concierto como un homenaje al barroco en dos de sus voces más universales.

La propuesta se completa con la Sonata para violín y continuo en re menor, RV 12.

Las entradas

El acceso al concierto será gratuito, aunque hay que reservar entradas a través de la página web, lo que conlleva un gasto de 2 euros por los costes de gestión. La cita cuenta con la colaboración del Cabildo de la catedral de Plasencia.

El violín

Respecto a los intérpretes, Miriam Hontana se ha consolidado como una de las violinistas más eclécticas y destacadas de su generación. Su trayectoria como solista, concertino, músico de cámara y miembro de diversas orquestas la ha llevado a actuar en festivales y salas de conciertos de países como España, Alemania, Bélgica, Rumanía, Austria, Suiza, Eslovaquia, Hong Kong, Taiwán, República Dominicana, Brasil, Argentina y China.

En 2021, fundó OBNI, un ensemble dedicado al gran repertorio barroco para violín. Con este proyecto ha participado en festivales como el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, el Festival de Música Antigua de Innsbruck y Musika-Música en Bilbao. Su primer álbum, Bach & Vivaldi: Violin Concertos, incluye conciertos para violín de ambos compositores y también una interpretación de la Ciaccona para violín solo. Como solista, ha llevado a los auditorios obras como Las Cuatro Estaciones o L’estro Armonico, y su repertorio se extiende asimismo a compositores como Mozart, Brahms, Prokófiev o Piazzolla.

Órgano de la catedral de Plasencia, parte protagonista del concierto. / TONI GUDIEL

El órgano

Por su parte, Daniel Oyarzabal cuenta con una larga trayectoria internacional, con actividad de conciertos en prestigiosos festivales de más de 25 países de Europa, Asia, África y América. Como solista de clave y, especialmente, de órgano —su instrumento principal— ha actuado en escenarios como el Teatro Mariinski de San Petersburgo, el Düsseldorf Opernhaus, el Estonia Concert Hall de Tallin, el Auditorium de Lyon, el Palau de les Arts Reina Sofía, el Palau de la Música de Valencia, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, además de la Stiftbasilika de St. Florian en Austria y catedrales como las de Moscú, Ámsterdam, Rotterdam, Florencia, León y Sevilla, entre otras.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Especial de la Prensa en la Muestra Nacional para Jóvenes Intérpretes en Ibiza (1991), el Primer Premio en el Concurso Internacional de Música de Roma (1998) y el Tercer Premio en el XIX Concurso Internacional de Nijmegen (Holanda, 2002). En la actualidad es profesor del Grado en Composición de Músicas Contemporáneas de la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI–Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y organista principal de la Orquesta Nacional de España.

El ciclo

El concierto de Plasencia cerrará la cuarta edición de Atrium Musicae, que contará con 16 conciertos y arrancará este miércoles 28, en la Catedral de Santa María de la Asunción en Coria. El objetivo de Polo y Pérez ha sido dejar de ser un festival "solo para los que ya estaban dentro", para lograr que Cáceres lo sienta como algo propio y, al mismo tiempo, que la música se expanda hacia la provincia.

En ese contexto, Jose Polo describe dos imágenes que funcionan como manifiesto del proyecto: por un lado, un ensayo con alumnos que se han sumado por iniciativa propia; por otro, un "recorrido de órganos", que ha llevado el programa a Coria, Trujillo, Garrovillas de Alconétar y Plasencia. El propósito es que el festival vaya "calando", no solo entre quienes ya disfrutan de la música, sino como motor que contribuya a "ir cambiando un poco todo".