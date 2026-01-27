Atropellan a una madre y su hija, cae un árbol sobre un coche y graniza, todo a la vez, en Plasencia

Tres situaciones han coincidido a la vez en Plasencia, a primera hora de esta tarde, un atropello, la caída de un árbol y una granizada, consecuencia del paso de la borrasca Joseph. En ningún caso, se han producido consecuencias de gravedad, según ha señalado el intendente-jefe de la Policía Local, José Antonio Quijada.

Todo ha ocurrido en torno a las tres de la tarde. A esa hora, ha comenzado a llover con fuerza, pero lo que parecía lluvia era en realidad granizo, que ha dejado imágenes de regueros blancos tanto en las aceras, como en calzadas y tejados.

No obstante, la granizada ha durado unos pocos minutos y no ha tenido mayores consecuencias.

Reguero de granizo en una calle de Plasencia, este martes. / TONI GUDIEL

Caída en hora punta

Sin embargo, tanto esto como el fuerte viento que soplaba en Plasencia en esos momentos pueden haber sido la causa de la caída de un árbol en plena avenida Virgen del Puerto, a las puertas de la sede de la agrupación de Protección Civil.

Según ha explicado Quijada, el árbol se encuentra dentro del recinto, pero dada su altura, al caer ha sobrepasado la acera y ha alcanzado los dos carriles de la avenida en sentido sur, entre la glorieta dedicada a los médicos y la del colegio Santísima Trinidad.

Árbol caído junto a la sede de Protección Civil en Plasencia. / POLICÍA LOCAL

Sobre un coche

Lo ha hecho en plena hora punta de tráfico, de cambio de turno de los trabajadores del hospital, situado un poco más al norte del lugar de la caída, y de salida de muchas personas del trabajo, e incluso de comedores escolares.

Así, el árbol se ha desplomado y varias ramas han caído sobre un coche que conducía una mujer, afectando sobre todo al capó, que ha terminado con "arañazos". No ha habido que lamentar daños personales porque la conductora no ha resultado afectada. Los bomberos han apuntado que "afortunadamente no le ha dado de lleno".

Desvío del tráfico

A la zona ha acudido inmediatamente la Policía Local y también bomberos del parque del Sepei de la Diputación de Cáceres, que han troceado el árbol para poder retirarlo de la avenida.

Mientras tanto, la policía ha tenido que desviar el tráfico por la avenida de Portugal, ya que ha sido necesario cortar la circulación en sentido sur, al verse afectados los dos carriles.

Bomberos en la avenida donde ha caído el árbol en Plasencia. / POLICÍA LOCAL

Atropello de madre e hija

Los agentes han estado alrededor de una hora regulando la circulación de vehículos, hasta que los bomberos han terminado su tarea. No obstante, dos policías han tenido que desplazarse hasta la avenida de Extremadura, al recibir el aviso de un atropello.

Según ha indicado Quijada, lo que ha sucedido es que el conductor de una furgoneta ha atropellado a una madre y su hija cuando cruzaban por el paso de peatones situado a las puertas del colegio del Pilar.

El conductor "iba despacio", por lo que los servicios sanitarios que han acudido a la zona han dado de alta a la menor en el mismo lugar del atropello y han trasladado a su madre hasta el hospital Virgen del Puerto, aunque en principio parecía que su estado era leve.