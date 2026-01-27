Actuaciones de la Policía Local
Una conductora sale ilesa tras salirse de la calzada en Plasencia y caer por un talud
Ha ocurrido la madrugada de este lunes y la causa, presumiblemente un despiste, se está investigando
Dos conductores han sido denunciados por llevar a menores sin sistemas de retención y dos mujeres por pasear perros sueltos en El Cachón
Un aparatoso accidente ha terminado sin heridos en Plasencia. Ha ocurrido durante la madrugada de este lunes y ha consistido en una salida de vía en la que una conductora se ha precipitado por un talud y ha resultado ilesa.
Según ha comunicado la Policía Local a través de su intendente jefe, José Antonio Quijada, el suceso se ha producido a las 5.30 horas, en la avenida Virgen del Puerto, cuando la mujer circulaba en sentido descendente desde el hospital.
Posible despiste
En un momento dado, por causas que se están investigando, presumiblemente "debido a un despiste", el vehículo se ha salido de la calzada y se ha precipitado por el talud anexo a la vía.
La zona quedó debidamente señalizada y asegurada por la Policía Local hasta que una grúa con pluma llegó para poder retirar el vehículo.
Menores sin seguridad
Por otro lado, en materia de seguridad vial, la Policía Local ha formulado dos denuncias administrativas a conductores que, durante el pasado fin de semana, circulaban transportando menores de edad con estatura inferior a 1,35 metros "sin los sistemas de retención infantil obligatorios". A un conductor, le sorprendieron los agentes en un control preventivo.
Según ha explicado el intendente, estos hechos constituyen una infracción grave, sancionada con 200 euros de multa y la detracción de 4 puntos del permiso de conducir, conforme a la normativa vigente.
Positivo en drogas
Del mismo modo, en la noche del sábado al domingo, una patrulla observó un vehículo que realizaba una conducción anómala y, después, su conductor procedió a aparcarlo "con la aparente intención de evitar la atención policial".
Tras identificarle, se le practicaron las pruebas de alcoholemia y detección de drogas, arrojando esta última un resultado positivo en cannabis (THC). Como consecuencia, se procedió a la inmovilización del vehículo y a la formulación de la correspondiente denuncia administrativa, con una sanción de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos del permiso de conducir.
Perros sueltos en un parque
Por otro lado, en la mañana del sábado, la Policía Local identificó a tres mujeres, dos de las cuales paseaban perros sin correa en El Cachón. Acudieron a la zona tras el aviso telefónico de otra usuaria del parque.
El intendente ha señalado que los hechos serán sancionados conforme a lo establecido en la ordenanza municipal. En este sentido, la policía ha recalcado la "importancia de cumplir las normas de convivencia en espacios públicos, especialmente en zonas reguladas".
Además, ha subrayado que "la protección y cuidado de las mascotas debe ser compatible con el cumplimiento de la normativa municipal, debiendo llevar los perros atados, salvo en las zonas expresamente habilitadas".
