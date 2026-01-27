Demandas de Avepla y el MSU Norte
¿Un hospital universitario en Plasencia? La nueva bandera de colectivos ciudadanos
Vecinos y movimiento social plantean una nueva 'lucha' para mejorar la ciudad, unida a una mejor comisaría, museos y consorcios
En febrero, organizará un encuentro abierto el público con expertos para conocer si cuentan con el respaldo social
Plasencia es la cuarta ciudad de Extremadura en número de habitantes y "tiene que creérselo y estar orgullosa". Por eso, hay colectivos ciudadanos que van a continuar reivindicando mejoras a los políticos para que la ciudad se sitúe "donde debe. Así, la federación vecinal Avepla, con el apoyo del MSU Norte, han puesto dos nuevas reivindicaciones sobre la mesa.
Una de ellas, la más novedosa, es que Plasencia cuente con un hospital universitario y, la otra, una nueva clasificación de la comisaría de la Policía Nacional para ganar medios y mandos.
Nuevas reclamaciones
Respecto al hospital, Juan Benito, presidente de Avepla, ha defendido que "la cuarta ciudad de Extremadura tiene que tener un hospital universitario" porque supondría una mejora en cuanto a calidad en la asistencia sanitaria, especialización e investigación.
En paralelo, la agrupación vecinal sitúa como otra prioridad la mejora de la comisaría, con el objetivo de trabajar por alcanzar el "nivel A", el siguiente al actual, que permitiría "tener un comisario al frente y una comisaría mucho mejor dotada, con más medios a pie". Según Benito, es una demanda que le han hecho llegar varias asociaciones vecinales, sobre todo la de Gabriel y Galán.
Encuentro abierto
No obstante, Avepla y el MSU Norte quieren saber si la ciudadanía respalda estas demandas y, dado que se abre un escenario nuevo y nuevas "puertas a las que tocar", lo primero que van a organizar es un encuentro ciudadano, abierto al público y "a todos los grupos políticos porque esto es un proyecto de ciudad, cuya materialización final es política", ha apuntado Benito.
La intención es que este encuentro pueda celebrarse en febrero y contará con voces técnicas para explicar las propuestas y responder a todas las preguntas que se planteen.
Expertos para informar
Así, para hablar de la clasificación de la comisaría, su propósito es contar con una persona de algún sindicato policial, Jupol o el Sindicato Unificado de Policía. En cuanto a la demanda del hospital universitario, ya han contactado con un médico con "más de 15 años de servicio en el hospital de Plasencia", con el objetivo de exponer "qué ventajas e inconvenientes tendría el cambio y qué pasos serían necesarios".
Francisco Martín, portavoz del MSU Norte, ha mostrado su respaldo a las nuevas metas y lo ha justificado en tres motivos: "son dos proyectos que hacen ciudad; responden a demandas vecinales y, especialmente el hospital, afecta a un servicio con impacto comarcal. Humildemente, nuestra aportación va a estar ahí". Así lo ha decidido su comisión permanente en una reunión.
No se olvidan de los museos
En todo caso, pese a la incorporación de estas nuevas demandas, tanto Avepla como el MSU han querido subrayar que "esto no es un picoteo, la demanda de los museos y los dos consorcios sigue encima de la mesa. Es el momento de dar una respuesta ya y efectiva, de mostrar un compromiso con Plasencia y con el norte", ha defendido Martín.
Este ha desvelado que, para los museos, han pedido a la Fundación de Caja Extremadura que pare la venta de Las Carmelitas y a la Diputación de Cáceres que la compre. "Igual que ha hecho con el Palacio del Mayorazgo en Cáceres. La cuarta ciudad extremeña no puede estar sin museo".
Además, quieren entrevistarse con la nueva consejera de Cultura, una vez se configure el Ejecutivo autonómico y, respecto a un consorcio, Teo Magdaleno ha señalado que, en una reunión mantenida "hace dos años y medio", la consejera de Turismo, Victoria Bazaga se comprometió y no se ha cumplido.
Nueva asociación en Avepla
El presidente de Avepla ha aprovechado la comparecencia para anunciar la incorporación de una nueva asociación vecinal al colectivo: El Berrocal, con lo que suman ya ocho.
Así lo ha aprobado su junta directiva, con lo que la agrupación vecinal estará ya formada por Ciudad Jardín, Los Monjes, Gabriel y Galán, Intramuros, Los Mártires, La Data, Virgen del Puerto-Los Pinos y El Berrocal.
