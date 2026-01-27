El monte Valcorchero de Plasencia no se libra de las basuras ni del incivismo.

El monte Valcorchero y la presa del Jerte de Plasencia son dos de los espacios donde es más habitual encontrar basuras abandonadas por el suelo. La distancia que separa ambos espacios de la ciudad y la falta de vigilancia son factores que facilitan el incivismo ciudadano y el daño al medioambiente que generan los residuos que se tiran.

Recientemente, en la zona del mirador, próxima a la ruta de la Cueva de Boquique, ha aparecido un paraguas roto abandonado en el suelo, bajo una señal que indicaba Zona de escalada de Valcorchero.

Bebidas y pintadas

No solo el paraguas estaba tirado sino que, en su interior, alguien había dejado, cual papelera, latas de alcohol y una botella de cerveza vacía, restos que no han acabado en un contenedor, sino en pleno campo.

Cartel en el monte Valcorchero de Plasencia, con el paraguas y las bebidas dentro. / TONI GUDIEL

Solo a unos metros de distancia, en el propio mirador, otro acto de incivismo recibe a placentinos y visitantes, pintadas. Se da la circunstancia de que la última escuela taller ha cubierto el mirador con un tejado realizado artesanalmente en madera. Ahora, varias de estas lucen grafitis.

Grafiti en el mirador del monte Valcorchero de Plasencia. / Brigada verde

La presa del Jerte

La basura y el daño a la estructura del mirador son los últimos ejemplos de la falta de respeto contra el medioambiente, que se ha visto en otras muchas ocasiones, al igual que en la zona de la presa del Jerte, sobre todo junto a los merenderos.

En este caso, numerosas veces el ayuntamiento ha tenido que acudir a realizar limpiezas por la acumulación de bolsas, plásticos y todo tipo de basuras, pese a la existencia de papeleras y contenedores.

Batidas de limpieza

En el caso de Valcorchero, y para contrarrestar la suciedad de unos, otros colectivos han organizado actuaciones de limpieza. Así, en el año 2019, dentro del mes de la montaña del Grupo Placentino de Montaña, se organizó una batida de limpieza.

Por otro lado, en junio del 2021, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Javier Clemente, que tiene un perfil en redes sociales llamado Todos Somos Reciclaje, convocó también una batida de residuos en el monte Valcorchero y justamente en la zona del camino del mirador. Contó con la colaboración del ayuntamiento.

Tanto este, a través de la brigada verde, como Clemente y ciudadanos a título particular han limpiado en numerosas ocasiones las basuras que se encuentran en estos espacios verdes y de ocio de Plasencia.