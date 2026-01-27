Más usuarios y más recargas: el bus urbano de Plasencia crece, a la espera de nuevas rutas

Valoración "positiva" y un dato principal: el servicio del autobús urbano de Plasencia superó en el 2025 los 500.000 movimientos, en concreto 513.249, lo que supone un 8% más que en 2024 (474.874) y "38.375 viajeros más". Es el balance que ha realizado este lunes el concejal delegado de Transportes, David Dóniga.

El edil ha explicado que el autobús urbano "venía arrastrando "un deterioro en el número de unidades en los últimos años", pero ha destacado que la flota ha ido aumentando hasta alcanzar los 11 autobuses en la actualidad, incluidos los dos eléctricos, que comenzaron a funcionar en verano. A su juicio, estas incorporaciones "han mejorado el servicio".

Suben las recargas de bonos

En el análisis de los bonos, Dóniga ha destacado que, con respecto al año pasado, hay "igualdad" en la venta de billetes puntuales y diarios —un indicador de utilización "puntual y ocasional"— y la venta de bonos, que también refleja que existe "gente fiel, que utiliza el servicio de manera regular".

Sobre los más usados, ha detallado que se han contabilizado 8.600 recargas de bonos, un 10% más que el año anterior. El abono más vendido fue el bono social, seguido del bono joven, el bono 20 y el bono mensual, según los datos trasladados por la cooperativa Los Arcos, que gestiona el servicio.

Fotogalería | Balance del servicio de autobús urbano en 2025: más usuarios y bonos / Toni Gudiel

Nuevo pliego

Como conclusión, Dóniga ha defendido que el autobús urbano cumple con su función de "facilitar la movilidad, reducir el uso del vehículo privado y avanzar hacia una ciudad más sostenible, más accesible y más ordenada", aunque ha señalado que "todo es mejorable".

En este sentido, ha subrayado que el ayuntamiento ya ha adjudicado la redacción del nuevo pliego de condiciones del servicio y que la empresa encargada ha comenzado el trabajo con "las primeras reuniones".

Más rutas

Ha asegurado que el nuevo contrato, traerá "nuevas unidades y nuevas rutas, en virtud del crecimiento que ha tenido la ciudad durante los últimos años". Respecto a los nuevos recorridos, ha explicado que, antes de definirlos, el equipo de gobierno hablará con los grupos políticos, así como con asociaciones empresariales y vecinales, para que el servicio sea "mejor y más cercano a los ciudadanos".

Quejas de usuarios

Dado que hay usuarios que se quejan de retrasos en los autobuses o falta de estos en ocasiones debido a averías -"los de Madrid no se ven", señalaba este martes un usuario- el concejal ha apuntado que mantiene "un contacto diario" con los portavoces de la cooperativa y que, si se produce alguna incidencia, suele deberse a causas "puntuales", como averías o el paso de un vehículo por ITV.

Por lo tanto, ha recalcado que "no es lo habitual" y ha añadido que, cuando ocurre, se intenta informar con carteles en las paradas de las líneas afectadas, cosa que según los usuarios, no sucede "nunca".