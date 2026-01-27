Viaducto del AVE a las puertas de Plasencia: impresionante montaje con una de las grúas más grandes de España

El avance de las obras de Alta Velocidad a su paso por Extremadura está dejando unas impresionantes imágenes gracias al montaje de un viaducto, que forma parte del trazado del AVE en el tramo Río Tiétar-Malpartida de Plasencia, a las puertas de la capital del Jerte. Tanto es así que, para su instalación, se está utilizando una de las grúas más grandes de España.

El viaducto pasa sobre dos carreteras importantes, la autovía EX-A1, Autovía del Norte de Extremadura, que conecta Navalmoral de la Mata con la frontera portuguesa, pasando por Plasencia, y la carretera EX-108, paralela y que está permitiendo ahora la circulación de vehículos, ya que las obras del viaducto han obligado a cortar un tramo de la autovía regional.

Viaducto de 613 metros

El diseño del viaducto lo ha realizado la empresa Fhecor, con sede en Madrid, para Ferrovial Agroman, la empresa que resultó adjudicataria de las obras del tramo del AVE Río-Tiétar-Malpartida de Plasencia, en octubre del 2019, por 71,4 millones de euros. Se trata de un tramo de 11,72 kilómetros.

Según detalla Fhecor, el proyecto modificado del viaducto plantea una estructura con una longitud total de 613 metros, dividida en cinco tramos, dos en celosía metálica para el cruce sobre las carreteras EX-108 y EX-A1, que son los que se están montando ahora, y tres de hormigón, que completan la longitud total.

Fotogalería | Imágenes del montaje de un viaducto del AVE a las puertas de Plasencia /

Imponente grúa

"La solución planteada ha prestado especial énfasis en las transiciones entre los dos tipos de estructuras, de forma que el viaducto tenga unidad formal y se perciba como una única estructura y no como la superposición de varias estructuras", destaca Fhecor en su página web.

Sin duda, lo que más llama la atención del montaje es el tamaño de las estructuras y de la gran grúa que está permitiendo su instalación, propiedad de la empresa madrileña Grúas Aguilar. Se trata de una de las "grúas de celosía más grandes de España", han apuntado desde la empresa placentina Grúas Eugenio.

Corte de la autovía

Según ha podido saber este periódico, puede soportar varias toneladas de peso y han sido necesarios unos quince días para montarla y una treintena de camiones para transportar las piezas del viaducto.

Ahora, habrá que desmontar la grúa para trasladarla al otro lado de lo ya montado y continuar así con los trabajos. Esto obligará a cortar durante un tiempo los dos sentidos de la autovía. Actualmente, el que está cortado es el que discurre entre el Río Tiétar y Malpartida de Plasencia, en sentido Navalmoral-Plasencia.

Una imagen de cómo quedará el viaducto del AVE a las puertas de Plasencia. / Fhecor

Hasta 330 kilómetros/hora

Además, como curiosidad y según han señalado a pie de obra, hay cámaras de National Geographic grabando en todo momento el montaje del viaducto.

Con un plazo de ejecución inicial de este tramo del AVE de 36 meses, Adif señaló en su día que las obras comprenden "todas las actuaciones necesarias para construir la plataforma de la nueva línea de alta velocidad, diseñada para admitir circulaciones de velocidades máximas de 330 kilómetros por hora, en el caso de los trenes de viajeros, y de 100 kilómetros por hora para mercancías", una vez que la vía esté electrificada.

Sistemas de señalización

El paso más reciente que ha dado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con respecto a la Alta Velocidad en la zona ha sido la adjudicació el pasado octubre, por una inversión global de 157,5 millones de euros, de tres contratos para impulsar el tramo Talayuela-Plasencia. En concreto, se ha contratado "el despliegue de los más avanzados sistemas de señalización y comunicaciones ferroviarias" y también la construcción de la base desde la que se realizará el montaje de vías.

Uno de los tres contratos adjudicados a través de Adif consiste en el despliegue entre Talayuela y Plasencia "de los más avanzados equipos y sistemas de señalización ferroviaria" y el que permite su gestión en remoto y tiempo real, por un importe de 118,3 millones de euros.

Avances en las obras

Otro de los contratos, de 8,2 millones, comprende la instalación de los equipos de telecomunicaciones ferroviarias móviles GSM-R.

El Ministerio ha destacado que se sigue avanzando en la contratación para abordar las próximas fases de desarrollo del segundo de los tres tramos en que se estructura la línea de alta velocidad (montaje de vía, electrificación y despliegue de sistemas de comunicación y señalización), mientras completa su plataforma.