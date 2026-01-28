Dos exposiciones, 12 autoras y un mismo escenario, el Santa María de Plasencia

Los espacios expositivos del Complejo Cultural Santa María de Plasencia vuelven a abrir sus puertas a la ciudadanía con una doble propuesta artística firmada por mujeres, alumnas y exalumnas de los Talleres de Pintura de la Escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán de la ciudad, dependiente de la Diputación de Cáceres.

La reapertura llega con dos exposiciones que ocupan distintos puntos del edificio y que invitan a recorrer, desde miradas diferentes, el lenguaje de la abstracción, la memoria y la experiencia.

Primera planta

Según ha informado la Diputación, en la primera planta del complejo se ha instalado Geometrías del Alma El Trazo Invisible, una muestra planteada como "una colección única donde el lienzo deja de ser un objeto para convertirse en un espejo".

La exposición reúne obras abstractas en las que el espacio y el color adquieren un protagonismo central, con la intención de traducir aquello que no se ve —sensaciones, estados de ánimo, emociones— en estructuras visuales. Según el planteamiento de la propia muestra, se trata de un trabajo en el que un grupo de mujeres artistas "redefine el espacio y el color", convirtiendo lo intangible en composiciones de fuerza y presencia.

Exposición de la primera planta del Complejo Santa María de Plasencia. / Diputación de Cáceres

Claustro bajo

La segunda propuesta expositiva se encuentra en el claustro bajo. Bajo el título Fragmentos de un todo, la exposición parte de una idea común: detenerse en los fragmentos que conforman el tejido de la experiencia, aunque sean distintos en forma y esencia.

Cada artista, desde su propio registro, "propone una invitación a mirar despacio y a recomponer el conjunto" a través de pequeñas piezas, gestos, atmósferas o huellas. La muestra, además, se articula como un viaje de contrastes que transita "entre lo orgánico y lo construido" y recorre tres grandes territorios conceptuales: la naturaleza íntima, la inmensidad del agua y la huella humana.

Obras en el claustro bajo del complejo Santa María de Plasencia. / Diputación de Cáceres

Doble recorrido

Ambas exposiciones comparten, así, una misma voluntad de exploración: por un lado, la abstracción entendida como espejo emocional; por otro, la composición del mundo a partir de fragmentos, tensiones y paisajes simbólicos. El resultado es un recorrido doble que permite al visitante moverse entre dos salas y dos narrativas complementarias dentro del mismo edificio.

Autoras y horarios

Las autoras de las obras que integran estas dos muestras son Paloma Béjar Mohedano, Montse Berrocoso Muñoz, Feli García Rodríguez, María Belén Gómez Fernández, Ana Amelia Gómez Morán, María del Puerto González Gómez, Isabel Jiménez Blanco, Lola Jurado Piña, Mariló Tadeo Leiva, María Eugenia Valiente Reyes, Blanca Fidalgo López e Isabel Fidalgo López.

Las exposiciones podrán visitarse hasta el próximo 15 de febrero, de lunes a viernes, en horario de diez a dos y de cinco a nueve de la noche.