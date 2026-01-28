Inspecciones en el interior de los locales de ocio en Plasencia: La Policía Local redobla sus esfuerzos

Lograr que el ocio nocturno sea compatible con el descanso de las personas que viven en las calles donde se ubican locales como bares especiales y discotecas ha sido siempre una lucha en Plasencia. En la mayor parte de las ocasiones, los vecinos salen perdiendo, como demuestran las numerosas denuncias de residentes que se han ido sucediendo en los últimos años y aún continúan. La Policía Local ha dado un paso más para intentar ponerle solución.

Así, desde la jefatura, se ha impulsado la realización de inspecciones en el interior de los locales, con el fin de "comprobar el cumplimiento de la normativa específica en función del tipo de licencia".

Minimizar los ruidos

Esto se sumará a otro trabajo que continúan realizando, el de "minimizar las molestias por ruidos", que se trasladan a las viviendas, como han denunciado recientemente los vecinos de la calle Santa María, y otros en las calles Cartas o Talavera.

No obstante, la policía ha apuntado "la dificultad que entrañan este tipo de actuaciones cuando las molestias se producen en la vía pública y no son directamente imputables a la titularidad del local". Se refiere a los ruidos también denunciados por la asociación vecinal Intramuros por escándalo en las calles, sobre todo cuando los clientes de los establecimientos salen, a la hora del cierre.

Clientes de un local de ocio en Plasencia, en la calle, en una imagen de archivo. / CEDIDA

Presencia preventiva

Para intentar evitarlo, la policía ha aumentado su presencia policial en estos momentos. Así, el pasado fin de semana, ha llevado a cabo tanto inspecciones como servicios de vigilancia en "locales de ocio, bares, pubs, bares especiales y discotecas".

Reunión de la Policía Local con la asociación de vecinos Intramuros. / CEDIDA

Según ha apuntado, no se han registrado incidencias destacables ni denuncias vecinales y se ha constatado el cumplimiento de los horarios de cierre, lo que no había ocurrido el fin de semana anterior, con dos denuncias, una intramuros y otra en el Rosal de Ayala.

También el pasado fin de semana se ha mantenido "presencia policial preventiva en aquellos puntos que venían presentando mayores molestias en fechas recientes, sin que se produjeran incidentes ni quejas".

Seguridad en la batida de jabalíes

Ya el domingo, y en relación al dispositivo de seguridad para la batida de caza de jabalíes que tuvo lugar en Valcorchero, lo formaron efectivos de la Policía Local y Protección Civil.

El intendente jefe ha señalado que, debido a la intensa niebla de las primeras horas de la mañana, el inicio de la actividad se retrasó hasta aproximadamente las 11.15 horas y finalizó sobre las tres de la tarde.

La batida transcurrió sin incidencias reseñables y no se registró ningún incidente de seguridad. Fueron abatidos un total de 22 jabalíes, "cifra inferior a la registrada en otras ocasiones", aunque la valoración general por parte de los cazadores participantes "fue positiva".