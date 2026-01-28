Nacen las Dragonas del Jerte en Plasencia: paladas de superación tras un diagnóstico de cáncer

Ser visibles, "no desde el dolor, sino desde la fuerza, no desde la enfermedad, sino desde la vida". Es la filosofía de las mujeres que han creado en Plasencia una nueva asociación sin ánimo de lucro, Dragonas del Jerte, que se presenta este miércoles, a las siete de la tarde, en Las Claras. Son o han sido pacientes de cáncer, que han encontrado en las paladas en el barco dragón, "mucho más que un deporte, una herramienta de salud, de superación y de vida compartida".

Argeme Martín es su presidenta y ha explicado que su objetivo es "fomentar la práctica del barco dragón entre pacientes oncológicos, promover hábitos de vida saludable, favorecer la integración social y participar activamente en actividades deportivas, en jornadas de visibilización del cáncer, eventos solidarios vinculados al deporte, la salud y la cultura".

"Hay futuro"

Martín ha señalado que la asociación "nace del corazón" y de una necesidad concreta, real: "la de seguir viviendo activamente después de un diagnóstico de cáncer; de recuperar la confianza en el cuerpo, de sentirnos acompañadas".

En este sentido, ha lanzado un mensaje directo a quienes están pasando por el proceso de un cáncer: "Queremos que se sepa que después y durante el cáncer hay futuro, hay actividad, hay deporte y hay comunidad".

El que ellas promueven es el del piragüismo en el barco dragón, cuyo valor no se limita al entrenamiento. Así, ha subrayado que, en el agua, la experiencia es "compartida" y va ligada a la constancia y al apoyo mutuo.

Miembros de la asociación de Plasencia Dragonas del Jerte, en su presentación al alcalde. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Vocación de crecimiento

Dragonas del Jerte es un proyecto con voluntad de expansión, "abierto al territorio", que quiere crecer de la mano de las instituciones, de los clubes deportivos, de los centros educativos y de la sociedad en general, porque "la salud es una responsabilidad compartida y el deporte es una herramienta poderosa de transformación social", ha señalado Martín.

Por eso, ha dejado claro que su presentación "no es un punto de llegada, sino un punto de partida".

Cuántas son y cómo unirse

En principio cuentan con 15 personas en la directiva, miembros del equipo que ya remaba en el barco dragón, y una treintena de socios. Para sumarse, pueden acudir a sus redes sociales, con el mismo nombre de la asociación, o contactar con cualquiera de sus miembros. Además, la colaboración será "mínima porque esto es una asociación sin ánimo de lucro".

El barco de las Dragonas del Jerte, las pasadas Navidades, en Plasencia. / TONI GUDIEL

Remo y cáncer de mama

La presidenta de Dragonas del Jerte ha aprovechado para destacar los beneficios del piragüismo en pacientes con cáncer de mama. "Mejora muchísimo la movilidad de los brazos y previene el linfedema. Todo deporte viene estupendamente para fortalecer el cuerpo, pero el remo ayuda mucho en rehabilitación. Una vez pasado el proceso de quirófano, nos ayuda a rehabilitar la musculatura", ha apuntado.

Además, ha defendido que "está recomendado por oncólogos". De hecho, ha explicado que fueron unos especialistas canadienses los que se dieron cuenta de que era muy beneficioso y, en España, empezaron en Sevilla a recomendarlo a los pacientes.

"Hace grupo y familia"

Pero, más allá de lo físico, la presidenta del colectivo ha insistido en el acompañamiento emocional que genera el equipo de palistas, por lo que ha subrayado lo beneficioso que es "para el alma y para la mente. El estar acompañadas hace grupo y hace familia".

Apoyo municipal

La concejala de Deportes, Inclusión y Diversidad del ayuntamiento, Isa Blanco, ha acompañado a las mujeres de la asociación y les ha mostrado todo su apoyo.

Blanco ha defendido el piragüismo "no solamente como práctica deportiva y como elemento rehabilitador" y ha subrayado el objetivo de la asociación de llegar "no solamente a la población de Plasencia sino a todo el entorno".

También ha agradecido el esfuerzo de unirse porque "ponerse al frente de una asociación y trabajar gratuitamente en pro de la sociedad no siempre es fácil".