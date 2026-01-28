Temporal
Plasencia se libra del azote de la borrasca Kristin, que apenas provoca balsas de agua
Pese a la lluvia caída por la noche, las calles han amanecido con acumulaciones de agua que se han ido filtrando con el paso de las horas
Martín Palomino y el aparcamiento del Cachón, al desbordarse el colector, los puntos más afectados
El paso de la borrasca Kristin por Extremadura está dejando incidencias en distintos puntos de la región, sobre todo por el viento y la lluvia. En Plasencia, ha estado lloviendo durante buena parte de la noche, pero los efectos del temporal han sido mínimos.
Según han confirmado la Policía Local y el ayuntamiento, únicamente se han producido balsas de agua en algunos puntos de la ciudad. Se da la circunstancia de que son los mismos donde hay problemas cada vez que llueve de forma intensa.
Martín Palomino y El Cachón
Es el caso de la avenida Martín Palomino, donde las balsas se han formado especialmente en la zona de acceso a la Renault y a la altura del bazar Universo, por la presencia de un arroyo en las proximidades.
También ha sufrido una inundación el aparcamiento situado junto al parque del Cachón, donde el club de piragüismo Río Jerte ha denunciado en varias ocasiones el colapso del colector que procede del Valle del Jerte, que entra en carga al no poder soportar las aguas residuales de los municipios de la comarca, más las pluviales.
Aspace y la presa
El acceso a la asociación Aspace es otro punto negro de la ciudad cuando llueve porque siempre se forma una gran balsa de agua al no estar el terreno nivelado.
No obstante, dado que, a primera hora de la mañana ha dejado de llover, estas acumulaciones de agua se han ido reduciendo. Todo mientras la presa del Jerte continúa desembalsando agua y parques, jardines y paseos del río continúan cerrados mientras dure la alerta, que este miércoles es de nivel amarillo en la zona de Plasencia.
También todos los servicios municipales se encuentran en alerta y el concejal de Interior, David Dóniga, ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones y evite los movimientos innecesarios.
