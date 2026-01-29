Botas Katiuskas y mucho 'valor' para pasear por el parque del Cachón de Plasencia, tras las lluvias.

Después de la tempestad, llega la calma y, este jueves por la tarde, el sol ha lucido en Plasencia, tras el paso de la borrasca Kristin, que ha dejado lluvias importantes, aunque ninguna incidencia significativa.

Esto ha hecho que algunos placentinos hayan optado por acudir a los paseos y parques, pero en uno de ellos, el del Cachón, el paseo se ha hecho imposible.

Acumulación de charcos

A menos que los usuarios llevaran botas katiuskas y se armaran de valor es materialmente imposible caminar por los paseos del parque porque, en varios tramos, el sendero ha sido sustituido por grandes balsas de agua.

Esto pone de manifiesto, una vez más, los problemas de drenaje en este espacio que, junto al parque de La Isla, se ha visto afectado en numerosas ocasiones por las lluvias. Así, siempre que se suman varios días de precipitaciones, ambos parques terminan repletos de charcos que hacen los caminos intransitables.

Charco de agua en un paseo del parque del Cachón de Plasencia. / CEDIDA

Seco en verano

En el caso del Cachón, resulta paradójico que, cuando cesan las lluvias, el césped se seca con rapidez y la imagen de agua a borbotones del otoño a la primavera deja paso al amarillo de un pasto seco en verano. De hecho, en junio del año pasado el ayuntamiento puso en marcha un nuevo sistema de riego.

Quejas habituales

Usuarios y partidos de la oposición vienen denunciando durante años el mal estado general de los paseos de algunos parques y otros espacios como el campo de fútbol de tierra del parque de La Coronación, donde también se forma una piscina cuando llueve de forma abundante.

"No sé si es dejadez, pero estos charcazos se forman en el parque cada vez que hay varios días de lluvia. Dirán que es que ha llovido mucho, pero a lo mejor es que lo que no acaba de estar bien es el drenaje", se quejaba este jueves un usuario del Cachón.