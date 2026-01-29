Cartones frente a las filtraciones de agua en otro centro de salud de Plasencia, La Data

Si en el centro de salud Luis de Toro de Plasencia hay goteras cada vez que llueve con intensidad, otro espacio sanitario de la ciudad también se está viendo afectado por las filtraciones de agua, el centro de La Data.

Este jueves, el pasillo de acceso a la zona donde se encuentran la mayoría de las consultas se encontraba tapado en parte por cartones para recoger el agua y personal de mantenimiento estaba trabajando en la zona.

La borrasca

La Consejería de Salud de la Junta de Extremadura ha señalado que Plasencia "está siendo una de las ciudades más azotadas por la borrasca Kristin, por lo que se han producido filtraciones de agua en la pasarela de metacrilato del centro sanitario".

Así, para solucionar el problema, "el personal de mantenimiento está actualmente trabajando con el fin de tapar poros y sellar las filtraciones que se han producido".

Quejas de pacientes

No es la primera vez que se producen estas filtraciones, ya que, la semana pasada, los pacientes también pudieron ver empapadores junto a los ventanales y, de nuevo, los cartones en el suelo.

Un usuario se ha quejado incluso de que "han quitado sillas y mogollón de gente de pie. Paredes desconchadas por la humedad y un olor insoportable a ciénaga o tubería en todo el recinto. Tercermundista".

Otro ha apuntado también que "el policarbonato tiene fecha de caducidad, unos 10 años, y eso lleva ya más de 20. Llevan dos partidos políticos y dos gobiernos diferentes y sin cambios".

Cubos frente a las goteras en el centro de salud Luis de Toro de Plasencia. / CEDIDA

El Luis de Toro

Por lo que respecta al centro de salud Luis de Toro, el pasado noviembre otra borrasca, Claudia, volvió a provocar goteras y el personal del centro tuvo que colocar cubos y empapadores para evitar que se mojara el suelo y algún paciente se resbalara.

En este caso, la Consejería de Salud y Servicios Sociales afirmó que se había detectado "un incidente relacionado con impermeabilización en el lugar donde están instalados los equipos de climatización".

Según afirmó, ya estaba prevista una actuación para solucionarlo "a la mayor brevedad posible", aunque matizó que era necesario que cesaran las lluvias "de manera continuada".