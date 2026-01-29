Negocios en peligro de extinción: la Junta echa el resto para que "no se pierda ninguno" en Plasencia

Las jubilaciones o fallecimientos de autónomos o pequeños empresarios, que además no tienen relevo familiar, está poniendo en peligro a las empresas en la región, sobre todo en las zonas rurales. Para frenar esta tendencia, la Junta de Extremadura ha puesto en marcha el programa Releva, que ya llegado este jueves a Plasencia, en unas jornadas en las que ha participado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría.

La cita ha tenido lugar en la sede de la Cámara de Comercio, que colabora con la administración regional en este programa, al igual que las asociaciones ATA, OPAEX y CEAT, las Cámaras de Cáceres y Badajoz y la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, en este último caso, con un programa específico para empresas familiares.

De hecho, el 15 de enero tuvo lugar una jornada centrada en aquellas y, este jueves, el abanico se ha abierto a pequeñas empresas y autónomos.

Cientos de jubilaciones

Santamaría ha subrayado que, "con esta estrategia, lo que estamos haciendo desde el Gobierno de la Junta es abordar el problema del relevo generacional, sin duda importante porque, en los próximos años, cientos de autónomos se van a jubilar y no podemos perder ese conocimiento y esa riqueza en nuestra tierra".

El propósito de Releva es ponerle solución "de manera integral y lo hemos trabajado en tres direcciones generales diferentes de la Junta, la de Empresa, la de Empleo y la de Mundo Rural", ha explicado.

Las ayudas

El programa tiene una parte de acompañamiento y asesoramiento técnico especializado y diagnóstico empresarial, con una plataforma "donde se van a mostrar oportunidades reales de relevo" y también las ayudas disponibles para quien decida ponerse al frente de una empresa de este tipo.

Según el consejero, existen ayudas "de hasta 6.000 euros. Si es en un entorno rural, en un pueblo de menos de 3.000 habitantes, hasta 25.000 euros de ayuda y, si es un relevo artesanal, hasta 30.000. De esta manera, intentamos abordar de una manera global ese relevo y acompañarles".

Los resultados

De momento, ha anunciado que "ya tenemos 50 empresarios cedentes que quieren ceder sus negocios y 55 emprendedores o inversores interesados en hacerse cargo de ellos", por lo que ha destacado que, "al final, lo importante es conectarles e intentar acompañarles para que ese relevo se produzca".

Sectores más afectados

Sobre los sectores más afectados por la falta de relevo, Santamaría ha apuntado que uno sería el sector servicios, "por la importancia que tienen en el mundo rural, por ejemplo, los bares y cafeterías o los pequeños supermercados, que son imprescindibles porque le dan vida a los pequeños pueblos".

Otro al que ha hecho referencia ha sido a los "oficios artesanales, que no queremos que se pierdan, queremos que continúen y mejoren su competitividad".

Visita a Carnicerías Bernal

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, y varios concejales, ha acompañado a Santamaría en las jornadas y, posteriormente, se han trasladado a una empresa familiar que va camino de los 50 años de trayectoria en la ciudad, Carnicerías Bernal, donde les ha recibido su propietario, José Antonio Bernal.

Santamaría ha destacado que es "un referente" en Plasencia; cuenta con 13 empleados y "factura dos millones de euros al año gracias a sus cuatro carnicerías", a las que suma una sala de despiece.

Respecto al relevo empresarial, Pizarro ha señalado que, aunque en las zonas rurales es "más complejo", en una ciudad, "perderíamos gran parte de nuestro tejido empresarial de mucha experiencia".

Apoyo del alcalde

Además, el alcalde ha hecho dos matices sobre la importancia del programa Releva. Por un lado, que "poner a disposición de personas que quieran hacer ese relevo en determinadas empresas facilita mucho la tarea en un segmento de población joven porque empezar una empresa desde cero es muy complejo".

Por otro, ha destacado que supone "el aprendizaje de un oficio. ¿Dónde se han aprendido siempre los oficios? Con la experiencia del maestro que tú tenías al lado en la propia empresa, en el propio lugar de trabajo donde uno aprendía, ¿no? De alguna manera eso se recupera con esta versión de este relevo que para nosotros es tan importante".

Por eso, considera que el programa de la Junta es "una luz de esperanza" y ha valorado que, además, presente "de tú a tú" a empresarios y a quienes tienen interés en gestionar esas empresas.