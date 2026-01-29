Plasencia se queda sin administración digital municipal: la web y la sede electrónica, caídas.

Los placentinos que este miércoles o jueves han intentado acceder a la página web del Ayuntamiento de Plasencia o realizar algún trámite en la administración electrónica se han encontrado con un mensaje recurrente: "No se puede acceder a este sitio web".

El problema no es del usuario sino del ayuntamiento porque, como ha señalado el gobierno local, el servidor se ha caído y es lo que está impidiendo el acceso. No obstante, ya se está trabajando para solucionarlo y espera que se haga en breve.

Empleo y contratos públicos

La imposibilidad de acceder a la web municipal afecta al acceso de información relevante, como la oferta pública de empleo y los procesos de selección de personal abiertos, pero también a todos los trámites que se pueden realizar desde la sede electrónica.

De esta forma, es imposible conocer los proyectos y obras que se encuentran en licitación actualmente, así como presentar ofertas a cualquiera de los que estén abiertos en este momento, dado que no se puede ver el perfil del contratante.

Mensaje que avisa de que no se puede acceder a la web municipal. / EL PERIÓDICO

Otros documentos como las juntas de gobierno local también son inaccesibles, así como el tablón de anuncios y edictos, teléfonos de interés, servicios e información.

Aparcamientos y autobuses

Además, este problema técnico tiene repercusiones también en la aplicación y la página web Destino Plasencia, que ofrece información útil para los ciudadanos.

Dos ejemplos, permite conocer la ubicación exacta de los autobuses urbanos y también el número de plazas libres en los aparcamientos municipales. A lo que sí se puede acceder desde la aplicación es a la información fija, como la ubicación de restaurantes o alojamientos.

Instalaciones deportivas

Conectada también con la página del ayuntamiento y, por lo tanto, fuera de servicio actualmente, está la web de la Concejalía de Deportes, que permite adquirir entradas para la piscina bioclimática o reservar pistas deportivas, entre otras gestiones.

El portal de transparencia del ayuntamiento es otro de los servicios afectados, así como las solicitudes de certificados, como el de empadronamiento, o la consulta de datos personales y trámites en proceso.