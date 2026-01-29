La Policía Local de Plasencia pone el foco en el transporte de menores e intensificará las inspecciones

Ya lo ha dicho la Policía Local de Plasencia, la seguridad de los menores es una "prioridad" para el cuerpo. Por eso, tras la última campaña de control del transporte escolar y de menores, la policía, a través de su intendente jefe, José Antonio Quijada, ha anunciado su intención de intensificar la vigilancia en los vehículos contratados para el desplazamiento de los estudiantes.

No obstante, las inspecciones se ampliarán porque, no solo se ceñirán a excursiones de centros escolares, sino que también se realizarán en el caso de "desplazamientos deportivos o culturales".

Se puede solicitar a la policía

Sobre todo, estas actuaciones aumentarán los fines de semana y la Policía Local también ha abierto la puerta a que los organizadores soliciten las inspecciones a la policía.

El anuncio ha llegado después de la última campaña de la Dirección General de Tráfico de vigilancia e inspección del transporte escolar y de menores, realizada la semana pasada, en el marco de las actuaciones preventivas de la Policía Local.

17 vehículos controlados

Como balance de la campaña, el cuerpo ha informado de que se controlaron un total de 17 vehículos, de los cuales 4 fueron inspeccionados conjuntamente con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en servicios de coordinación.

No se formularon denuncias y la policía ha apuntado que únicamente se detectaron "deficiencias leves, que fueron corregidas en inspecciones posteriores".

Qué se controla

Las actuaciones incluyeron la verificación de la documentación de los conductores, autorizaciones especiales, pruebas de alcohol y drogas, así como inspecciones con la Unidad Canina para detección de sustancias estupefacientes. Todo "con resultados favorables".

Además, las inspecciones técnicas de los vehículos fueron "satisfactorias" y los agentes comprobaron, entre otros aspectos, las rutas y hojas de servicio, señalización V-10, pictogramas obligatorios, martillos de emergencia, extintores, botiquín, sistemas de apertura manual de puertas, avisadores acústicos de marcha atrás, escaleras antideslizantes y la presencia de personal acompañante, cuando era exigible.