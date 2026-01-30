Accesos al colegio San Miguel de Plasencia: el ayuntamiento prevé arreglarlos al final de primavera o en verano

A finales de la primavera o durante el verano. Es el plazo que se ha marcado el Ayuntamiento de Plasencia para la ejecución de las obras de adecuación de los accesos al colegio San Miguel, en concreto, de la calle trasera, que actualmente está en tierra y el AMPA del centro educativo se ha quejado de los problemas que supone llevar a los alumnos a clase.

El gobierno local ha señalado que el proyecto de acondicionamiento de la calle está "en fiscalización" con el objetivo de que la obra se pueda realizar "durante el verano o final de la primavera para evitar más problemas en el colegio".

Los problemas

Según ha apuntado, "ahora tienen los problemas del barro en los accesos, que se multiplicarían si la zona estuviera en obras".

En concreto, la asociación de madres y padres se ha quedado de que tienen que pasar con los coches por calles sin asfaltar, baches, charcos, surcos, piedras y un riachuelo que forma el agua y llega hasta la puerta de la entrada de Infantil. Todo para acudir a un colegio que los alumnos estrenaron hace justo un año, en enero del 2025.

Estado de las traseras del colegio San Miguel de Plasencia. / TONI GUDIEL

El proyecto de urbanización

Entonces, durante una visita con la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, el alcalde y varios concejales, Fernando Pizarro anunció que el ayuntamiento iba a transformar el camino de las traseras del colegio en una calle y entonces ya se había encargado el proyecto.

El pasado octubre, la junta de gobierno aprobó la urbanización para el nuevo vial, con un presupuesto de 97.454,06 euros más IVA, pero las obras todavía no han salido a licitación.

Camino sin asfaltar

Hasta que se lleven a cabo y, como consecuencia de las lluvias, el AMPA ha querido "visibilizar el estado de la calle por la que accedemos todos los días para llevar a nuestros hijos al colegio, una calle pública de Plasencia que no está asfaltada y, es más, en pésimas condiciones".

Otra imagen de las traseras del colegio San Miguel de Plasencia. / TONI GUDIEL

Se quejan de que "no hay aparcamientos", por lo que los vehículos tienen que adentrarse en un camino "con cantos de piedras enormes y baches, que estropean nuestros coches a diario".

Un riachuelo

Además, subrayan que, con la acumulación de agua, se ha formado "un riachuelo que pasa por la misma puerta de Infantil del colegio, en la que tenemos que poner piedras o palés para poder pasar al recinto".

Apuntan igualmente que "el camino no tiene acera, por lo que los niños que van solos a sus casas sortean el paso de los coches y del agua" y temen que "cualquier día se produce un atropello".

Señalan que han pedido soluciones al ayuntamiento sin que se hayan dado todavía y "esto ya es insostenible, por lo que pedimos que la ciudadanía nos apoye. Por nuestros niños, necesitamos un camino decente y su acerado".