Administración electrónica en Plasencia: el ayuntamiento ya ha restablecido el servicio

La administración electrónica ya está de nuevo operativa en el Ayuntamiento de Plasencia. Tanto la web municipal, como la sede electrónica, los servicios de entradas y reserva de pistas deportivas y la página y aplicación Destino Plasencia están completamente operativas, después de que, esta semana, se cayera el servidor, anulando las posibilidades de acceso.

Según ha señalado el gobierno local, desde la noche de este jueves es posible acceder a todos los servicios telemáticos que presta el ayuntamiento.

Gestiones digitales

Hasta ese momento y, durante varios días, el usuario que ha intentado acceder para realizar alguna gestión digitalmente u obtener información se ha encontrado con el mensaje "no se puede acceder a este sitio web".

Tras detectar el problema, los servicios del ayuntamiento comenzaron a trabajar para solucionarlo. Esta caída del servidor ha puesto de manifiesto la importancia que la administración electrónica tiene hoy día para los ciudadanos, que evitan el traslado al ayuntamiento y agilizan además los trámites.

Servicios

Así, la página web permite acceder al portal de transparencia; pedir cita previa con las concejalías y obtener información del trabajo en fondos europeos; archivo municipal; ver los plenos en directo y acceder a la concejalía de Deportes y la biblioteca municipal.

Mensaje que aparecía al intentar acceder a la web del Ayuntamiento de Plasencia. / EL PERIÓDICO

Deportes y contratos

En el caso de deportes, la caída del servidor ha impedido reservar pistas deportivas y adquirir entradas o bonos para las instalaciones municipales, además de que tampoco era posible registrarse.

Pero, sin duda, el elemento más importante que se ha quedado sin servicio ha sido la sede electrónica, donde los ciudadanos pueden ver la oferta pública de empleo; el tablón de anuncios y edictos electrónicos; las actas de las sesiones de junta de gobierno local y plenos, además de acceder a información sobre becas, ayudas y subvenciones y el perfil del contratante, con la información sobre las licitaciones municipales, plazos y periodos de presentación de ofertas.

En cuanto a la web y aplicación Destino Plasencia, permite ver la ubicación de los autobuses urbanos en tiempo real y conocer las plazas disponibles en aparcamientos de la ciudad controlados telemáticamente.