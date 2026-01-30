Más de un centenar de vehículos aparcados en el hospital de Plasencia, afectados por el tornado

El dato es demoledor y permite hacerse una idea de la virulencia con la que un tornado -o frente de racha, como ha apuntado el meteorólogo Roberto Brasero- ha pasado este viernes por Plasencia. Más de un centenar de coches que estaban estacionados en el hospital Virgen del Puerto han sufrido daños como consecuencia del fuerte viento.

La cifra la ha dado la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, tras una evaluación inicial de sus técnicos sobre el terreno, que también han analizado los efectos en el centro de menores Cereza de Valcorchero.

Cubiertas de consultas y lavandería

Por lo que respecta al hospital, la Consejería ha manifestado que las afecciones "se han concentrado fundamentalmente en las zonas exteriores". De esta forma, las rachas de viento "han provocado el desprendimiento y desplazamiento de elementos ligeros, cubiertas de aparcamientos, así como la caída de árboles y restos vegetales, lo que ha ocasionado daños en más de un centenar de vehículos estacionados".

Además, el fenómeno meteorológico, ocurrido entre las 16.20 y las 16.30 horas, "ha afectado al techo de los aparcamientos y a la cubierta de la zona de consultas externas y lavandería, donde se han producido desperfectos que están siendo evaluados por los equipos técnicos".

Fotogalería | Un tornado arrasa la zona del aparcamiento del hospital Virgen del Puerto de Plasencia / Toni Gudiel

Sin daños estructurales

Salud ha apuntado que, hasta el momento, no se han detectado daños estructurales en los edificios asistenciales. No obstante, "se ha puesto en marcha una evaluación técnica detallada de cubiertas, fachadas y elementos exteriores, con el fin de descartar cualquier afección adicional y garantizar la plena seguridad de las instalaciones".

Por lo que respecta a la actividad asistencial del hospital, "se mantiene con total normalidad, sin que el incidente haya afectado al funcionamiento de los servicios sanitarios".

Cedidas

Seguro frente a los daños

De cara a la cuantía de los daños en los vehículos afectados, el Servicio Extremeño de Salud y la Consejería de Salud y Servicios Sociales disponen de "póliza en vigor con la aseguradora Zúrich, que ya ha sido informada del siniestro".

Así, en estos momentos, "se están realizando las gestiones necesarias para la valoración y peritación de los daños, con el objetivo de que dicha actuación pueda llevarse a cabo lo antes posible", ha señalado la Consejería.

Destrozos en el centro de menores

Por lo que respecta al centro de menores cereza de Valcorchero, dependiente también de la Consejería, tampoco se han producido daños personales porque está "desalojado debido a que se están terminando las obras" de lo que será un nuevo centro para menores con problemas de conducta.

En cuanto a los daños materiales por el tornado, "los seis edificios residenciales presentan afecciones en las cubiertas" y se está pendiente de "una evaluación técnica detallada".

Un 60% del cerramiento afectado

El edificio administrativo, que se encuentra separado del resto del conjunto, "no parece haber resultado afectado", pero el edificio principal "presenta daños visibles, tanto en la fachada como en la cubierta". Por el contrario, el pabellón multiusos y los aparcamientos dotados de placas solares "no muestran, a priori, afecciones significativas".

Otra parte que ha sufrido daños visibles ha sido el muro que servía de cerramiento exterior del recinto. Así, según Salud, "se encuentra afectado aproximadamente en un 60%", mientras que la urbanización interior también ha resultado perjudicada, "principalmente debido a la caída de árboles de gran porte".

Además de estas dos zonas, el tornado ha causado daños materiales en viviendas, mobiliario y parques de la urbanización de Ciudad Jardín, la avenida Dolores Ibárruri (coches, árboles, farolas...), el polígono industrial (cubiertas de naves), el Arroyo Niebla, el cementerio y los accesos a la estación de tren.