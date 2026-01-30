Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Operación Ibiza'

La policía intercepta un transporte de droga de Plasencia a Béjar: hay un detenido

Es un hombre de 35 años, reincidente, que llevaba en su coche 205 gramos de cocaína

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

La Policía Nacional de Plasencia ha interceptado un envío de droga en coche desde Plasencia y con destino a Béjar. Ha ocurrido este lunes y, además de localizar la sustancia, cocaína, ha detenido al conductor del vehículo.

Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura, la denominada Operación Ibiza se inició a principios de este año y se enmarca dentro de los distintos planes operativos de la propia comisaría de Plasencia para la prevención y represión del tráfico de drogas en la ciudad.

Distribuidor de droga

En esta ocasión, los agentes, pertenecientes al grupo de Policía Judicial, centraron las investigaciones en una persona "de sobra conocida" por la policía "por su dedicación a la distribución a mediana escala de la localidad y alrededores".

Los investigadores se percataron de que comenzaba la marcha en un vehículo, "tomando como en otras ocasiones diferentes medidas de seguridad para evitar las posibles acciones policiales". Durante el seguimiento, el investigado, que "continuaba tomando medidas de seguridad", salió de Plasencia en dirección a Salamanca, por lo que los agentes pensaron que podría estar realizando algún transporte de droga a alguna localidad cercana.

Droga incautada al conductor que la llevaba de Plasencia a Béjar.

Bajo el volante

Observaron después cómo el vehículo se desviaba de la carretera hacia Béjar (Salamanca), por lo que solicitaron la colaboración de la brigada local de seguridad ciudadana de Policía Nacional en el municipio.

Cuando interceptaron el vehículo, los agentes del grupo de estupefacientes de Plasencia realizaron una inspección en su interior y localizaron una bolsa bajo el volante con una sustancia que reaccionó ante el narco-test como cocaína. Su peso era de 205 gramos.

Reincidente

Por todo, procedieron a detener al conductor, un hombre de 35 años y con antecedentes policiales por hechos similares, como presunto responsable de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas.

Posteriormente, fue trasladado hasta la comisaria de Plasencia con la preceptiva autorización judicial y, tras la tramitación del atestado, fue trasladado al juzgado.

