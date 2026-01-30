Un riachuelo, barro, piedras y baches: así están los accesos al colegio San Miguel de Plasencia.

Como si estuviera en medio del campo, entre calles sin asfaltar, baches, charcos, surcos, piedras y un riachuelo que forma el agua y llega hasta la puerta de la entrada de Infantil. Así han denunciado los padres y madres que se encuentra el nuevo colegio San Miguel Arcángel, que estrenaron los alumnos hace justo un año.

Fue después de casi tres años de obras diseñadas para unificar los tres edificios en los que estaba distribuido el alumnado, entre infantil y sexto de Primaria.

Sin urbanizar

Las nuevas aulas se construyeron junto al edificio de la última etapa, cuarto, quinto y sexto. El problema es que está situado en un espacio sin urbanizar.

Las consecuencias de las últimas lluvias han llevado a la Asociación de Madres y Padres, AMPA, a mostrar su indignación públicamente y reclamar una solución al ayuntamiento.

Coches en el acceso del colegio San Miguel de Plasencia. / AMPA San Miguel

Malas condiciones

Así, han manifestado que quieren "visibilizar el estado de la calle por la que accedemos todos los días para llevar a nuestros hijos al colegio, una calle pública de Plasencia que no está asfaltada y es más en pésimas condiciones".

Se quejan de que "no hay aparcamientos", por lo que los vehículos tienen que adentrarse en un camino "con cantos de piedras enormes y baches, que estropean nuestros coches a diario".

Un riachuelo

Además, subrayan que, con la acumulación de agua, se ha formado "un riachuelo que pasa por la misma puerta de Infantil del colegio, en la que tenemos que poner piedras o palés para poder pasar al recinto".

Un acceso al colegio San Miguel de Plasencia. / AMPA San Miguel

Además, apuntan que "el camino no tiene acera, por lo que los niños que van solos a sus casas sortean el paso de los coches y del agua" y temen que "cualquier día se produce un atropello".

"Es una vergüenza"

Señalan que han pedido soluciones al ayuntamiento sin que se hayan dado todavía y "esto ya es insostenible, por lo que pedimos que la ciudadanía nos apoye. Por nuestros niños, necesitamos un camino decente y su acerado".

A título particular, algunos padres también han mostrado su indignación: "Es una vergüenza el barrizal. Llevamos un año. Esto solo pasa en este colegio. ¿No son nuestros hijos como el resto de niños de Plasencia?"

Urbanización de una calle

Por parte del ayuntamiento, en enero del año pasado, cuando la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, acudió al centro, acompañada por el alcalde y varios concejales, Fernando Pizarro anunció que el ayuntamiento iba a transformar el camino de las traseras del colegio en una calle y entonces ya se había encargado el proyecto.

El pasado octubre, la junta de gobierno aprobó el proyecto de urbanización para el nuevo vial, con un presupuesto de 97.454,06 euros más IVA, pero las obras todavía no han salido a licitación.

Según señaló la consejera el año pasado en su visita al colegio, cerca de 300 alumnos y 40 docentes ocupan sus aulas y destacaron además que se trata de un colegio de atención educativa preferente, con colectivos vulnerables.