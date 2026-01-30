Roberto Brasero sobre Plasencia: "Puede haber sido un frente de racha, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora"

¿Ha sido un tornado u otro fenómeno meteorológico el que ha pasado por Plasencia este viernes? Aunque la Policía Local ha hablado inicialmente de un tornado, el meteorólogo Roberto Brasero ha apuntado a otra posibilidad, un "frente de racha, igual de virulento e impredecible y que puede provocar vientos de 120 y 130 kilómetros por hora".

Así lo ha afirmado en el programa Y ahora Sonsoles, donde ha explicado que "los tornados suelen ir en línea recta en una franja muy pequeña", por lo que, al haber afectado el viento a zonas tan dispares como el hospital, Dolores Ibárruri, Ciudad Jardín y el polígono, se correspondería más con un "frente de racha".

Asociado a tormentas

Brasero ha indicado que es "otro fenómeno igual de virulento", asociado a tormentas e "igual de impredecible". No obstante, ha apuntado que "el fenómeno que sea se analizará" y ha tranquilizado a la población señalando que suele desplazarse, con lo que "más tranquilos pueden estar ya en Plasencia y en Extremadura".

De momento, la estación meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología no ha detectado el fenómeno porque en su página web sí indica un aumento del viento a las cinco de la tarde, pero de 48 kilómetros por hora.

Fotogalería | Un vendaval provoca destrozos en Plasencia / Cedidas

Evaluación del alcalde

Por su parte, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha señalado in situ, en la zona del hospital Virgen del Puerto: "Estamos a expensas de que los expertos definan realmente cuál ha sido el efecto atmosférico. Lo que sabemos es que ha habido unas rachas de viento superiores a lo normal, que han afectado no solo una parte de la ciudad, en este caso la zona alta, la más afectada, la del hospital, sino también a la zona sur, zonas relativamente cerca del polígono industrial, el cementerio, la rambla de Santa Teresa, el Arroyo Niebla..."

Salvados por la hora

Sobre los destrozos en el aparcamiento del hospital, ha destacado: "Que todo ese material saliera volando y que esté disperso en este momento por los barrios del entorno era una cosa que nunca habíamos visto".

Además, al igual que la gerente de la cafetería situada frente al hospital, considera que "nos ha salvado la hora -entre las 16.20 y las 16.30-, que habitualmente no hay mucha gente en la calle. Estaba muy nublado, empezaba a llover y quizás eso ha frenado que haya consecuencias personales, porque si esto sucede esta mañana con un hospital lleno de gente, con el aparcamiento del hospital lleno de coches, o a la hora de salida de los colegios, pues hubiese sido verdaderamente dramático".

Fotogalería | Un tornado arrasa la zona del aparcamiento del hospital Virgen del Puerto de Plasencia / Toni Gudiel

Los daños materiales

Por otro lado, ha hecho hincapié en que no ha habido que lamentar daños personales. Así, ha dicho que ni la Unidad Medicalizada de Emergencias ha tenido que ir a ningún aviso, ni tampoco ha habido atenciones en Urgencias.

Sobre los daños materiales, ha explicado que los más importantes han sido en "la infraestructura del aparcamiento del hospital", así como a distintos coches en la avenida Dolores Ibárruri y la zona norte, que "han sido movidos por el viento y empotrados en las aceras y en los muros de los bloques circundantes" y también en el polígono industrial por varias cubiertas levantadas.

Además, el viento ha dejado imágenes de "muchos árboles en el suelo, caídos y el que todo ese material del hospital se movilizara por los barrios del entorno ha hecho que, sobre todo, las unifamiliares de Ciudad Jardín tuviesen también algunas consecuencias, ya que se han levantado algunas cubiertas y algunas placas solares".

Vecinos de Ciudad Jardín

Precisamente, el presidente de la asociación de vecinos de la urbanización, Juan Benito, ha señalado públicamente que los socios le han trasladado numerosas imágenes de árboles, placas solares y otro mobiliario arrancados y numerosos daños.

En la urbanización, han sentido que "ha durado bastante, una lluvia intensísima, un aire brutal" y ha remitido todo el material gráfico que le han hecho llegar los vecinos al concejal de Interior.

Lo que ha pedido al ayuntamiento es que, en cuanto sea posible, "realice una reconstrucción importante de arboleda, farolas, contenedores, retirada de árboles caídos... Que se ponga manos a la obra y esta parte de la ciudad, como el resto de las afectadas, quede igual que estaba o mejor si cabe".

Alerta por viento

Con todo, Pizarro ha pedido precaución porque "la alerta por viento está dispuesta hasta las doce de la noche. Yo creo que, habida cuenta de lo que ha sucedido, el mejor consejo que podemos dar a la población desde el ayuntamiento es que tengan precaución. Si pueden evitar desplazamientos, traslados y salidas a la calle, mejor".

En cuanto a la cuantificación de los daños materiales, ha apuntado que todos los servicios que hay en la calle valorarán los destrozos y, "cuando tengamos el dato de todo lo que ha sucedido, podremos establecer cuál es el siguiente camino para solicitar las ayudas".