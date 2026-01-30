Borrasca
Un tornado sorprende a Plasencia y provoca daños en decenas de vehículos, viviendas y caída de árboles
Las zonas más afectadas han sido el aparcamiento del hospital, la avenida Dolores Ibárruri y Ciudad Jardín
En el hospital, la estructura metálica ha caído sobre varios coches y árboles han caído sobre la calzada
Plasencia se ha visto sorprendida esta tarde por un tornado que ha pasado por la ciudad en apenas diez minutos, entre las 16.20 y 16.30 horas y ha provocado cuantiosos daños en varios puntos de la ciudad.
La Policía Local ha señalado que ha afectado, sobre todo, a la zona del aparcamiento del hospital Virgen del Puerto, la avenida Dolores Ibárruri y la urbanización de Ciudad Jardín, aunque también se han producido daños en la cubierta de naves del polígono industrial.
Coches y casas
Según ha comunicado el concejal de Interior, David Dóniga, el fuerte viento ha dejado múltiples daños materiales en decenas de vehículos, algunos estacionados en el aparcamiento del hospital y otros en otras calles. En algún caso, han acabado volcados.
Además, el muro situado entre la cafetería situada frente al hospital y la entrada al centro de menores de Valcorchero se ha venido abajo.
También viviendas particulares, sobre todo en Ciudad Jardín, se han visto afectadas, al igual que infraestructuras de la ciudad. Lo que ha valorado el concejal es que no se han producido daños personales.
Policía, bomberos y servicios activos
El ayuntamiento ha subrayado que todos los servicios municipales están coordinados para evaluar los daños. Así, la Policía Local ha cortado los accesos al hospital desde Ciudad Jardín y los bomberos están trabajando en la zona para retirar tanto la estructura metálica de los coches como los árboles que han caído a la calzada.
La Policía Nacional y los servicios de las empresas de agua y jardines también están trabajando.
(Seguirá ampliación)
