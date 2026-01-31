Plasencia bajo el dilema: ¿Tornado o no? Los expertos aún no lo aclaran

Casi 24 horas después del tornado (o no) que se registró este viernes en Plasencia y que causó cuantísimos daños materiales, todavía se dilucida se trataba de un baguio o de un frente de rachas, con vientos de hasta 130 kilómetros a la hora, tal y como defendió en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, el meteorólogo Roberto Brasero.

Mientras se aclara cómo denominar al fenómeno meteorológico sufrido por los vecinos placentinos, Samuel Biener, meteorólogo de Meteored, afirma que el aguacero intenso y el granizo de este viernes en el capital del Jerte no destacan por su excepcionalidad en la actual época del año. Sin embargo, "sí lo ha sido la virulencia del viento, que ha provocado daños materiales muy importantes en los barrios del norte de la ciudad".

Imágenes del radar de la Aemet

De hecho, Biener subraya que, sobre las 16.20 horas del viernes, "las imágenes del radar de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a esa hora muestran ecos altos y con cierta forma de gancho, rasgos que suelen presentar núcleos convectivos organizados, como las supercélulas, capaces de dejar fenómenos extremos. Lo más sorprendente de esto es que se haya producido a finales de enero y en el interior peninsular, ya que estas tormentas son más habituales en meses más cálidos".

Además, el meteorólogo de Meteored se inclina por considerar un tornado las rachas de vientos del día 30 y lo explica así: "El aire subtropical templado y muy húmedo que está llegando desde hace días desde el Atlántico se ha encargado de "dopar" las células tormentosas que han crecido, aportando un plus de energía. A ello hay que añadir el papel que juega el relieve en este sector, muy accidentado y bien orientado a los flujos del suroeste, con acumulados de precipitación que han sido muy significativos este mes en el valle del Jerte" y apostilla que "las imágenes del probable tornado son muy impactantes, con árboles arrancados desde la raíz e incluso con coches volcados en la zona norte de Plasencia. En algunos vídeos se aprecian objetos volando de forma aleatoria y daños que no han sido lineales, lo que reduce las probabilidades de que haya sido simplemente un reventón (downburst)".

Investigación de la Aemet

No obstante, se inclina por esperar a la investigación sobre el terreno de la Agencia Estatal de Meteorología "para confirmar de qué fenómeno se ha tratado, pero ahora mismo lo más probable es que estos daños materiales tan importantes se han producido principalmente por el tornado".

Y concluye observando que lo ocurrido fue tan localizado que "la estación meteorológica de la Aemet solo ha registrado una racha de 51 kilómetros a la hora, cuando se encuentra a menos de un kilómetro de distancia del hospital, lo que refuerza la hipótesis del tornado. Lo que está claro es que estos fenómenos convectivos extremos se están volviendo más extremos en los últimos años, coincidiendo con una mayor recurrencia de circulaciones y advecciones subtropicales en nuestro país".