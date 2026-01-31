Plasencia evalúa daños para solicitar la zona catastrófica tras el episodio de fuerte viento

El Ayuntamiento de Plasencia estudiará solicitar al Gobierno la declaración de zona catastrófica tras los importantes daños materiales provocados por el episodio de fuertes vientos que afectó este viernes a la capital del Jerte, especialmente en el entorno del hospital Virgen del Puerto.

El alcalde, Fernando Pizarro, ha visitado este sábado las instalaciones del centro sanitario junto a la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, para conocer de primera mano los desperfectos ocasionados.

Oficina de atención

El alcalde ha avanzado que la próxima semana abrirá una oficina de atención a los afectados, coordinada entre la Policía Local y los servicios de disciplina urbanística, "con el objetivo de recoger incidencias, asesorar a los ciudadanos y canalizar las demandas derivadas de los daños".

Por su parte, la solicitud de zona catastrófica dependerá de la valoración completa de los daños, que se está realizando en distintos puntos de la ciudad, tanto en infraestructuras públicas como en bienes privados, vehículos, viviendas y naves del polígono industrial.

Cedido

Fenómeno en estudio

En declaraciones a los medios recogidas por la Agencia Efe, el alcalde ha explicado que el fenómeno atmosférico, aún pendiente de ser determinado por los expertos, afectó a varias zonas de Plasencia, entre ellas el entorno del hospital y del centro de menores 'Cereza', la avenida Dolores Ibárruri, Valcorchero y áreas del sur próximas al cementerio, el arroyo 'Niebla' y la rambla de Santa Teresa.

Pizarro ha agradecido la "rápida movilización" de los recursos de la Junta de Extremadura, del SEPEI de la Diputación Provincial y de los servicios municipales, "que actuaron de forma inmediata para despejar vías y asegurar las zonas afectadas".

Fotogalería | Un vendaval provoca destrozos en Plasencia / Cedidas

Normalidad en el hospital

Por lo que respecta al Hospital Virgen del Puerto, la consejera de Salud ha destacado que el centro sanitario se ha mantenido en todo momento funcionando "con absoluta normalidad", a pesar de los daños sufridos en distintas dependencias y en el aparcamiento.

"Que no se hayan producido daños personales es el mejor de los escenarios dentro de una situación inesperada", ha destacado. Las zonas más afectadas -lavandería, consultas externas y calderas- se encontraban sin personal en el momento del suceso: la actividad había finalizado en torno a las tres de la tarde, lo que contribuyó a evitar heridos.

Personal sanitario a disposición

Los partes de siniestro ya se han comunicado a las pólizas de seguro del hospital y del centro de menores 'Cereza', y desde la mañana de este sábado peritos están valorando los daños, al tiempo que varias empresas trabajan en las reparaciones para garantizar la normalidad del servicio el próximo lunes.

La consejera ha agradecido la actuación de los servicios municipales y regionales, así como la disposición del personal sanitario, "que se preparó para atender posibles víctimas e incluso se ofreció voluntario fuera de turno ante la situación de emergencia".